陕西共青团首批希望工程公益微超市项目正式启动

9月6日至7日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划走进榆林。
9月6日至7日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划走进榆林。
西部网讯（记者 王惠）9月6日至7日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划走进榆林-----首批希望工程公益微超市项目在榆林市国家级贫困县吴堡县、子洲县、米脂县和榆阳区启动实施。活动向受助地区捐赠公益项目物资价值336万元，助学金35万元，总计371万元物资及善款，使2万余名学校师生受益。
为培育、孵化、推广社会组织助力脱贫攻坚公益项目落地实施，破解基层团组织实施公益项目资源匮乏现象，由共青团陕西省委、陕西省青少年发展基金会联合壹基金会等陕西青年社会组织，共同启动“陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划----公益微超市”公益项目申报实施工作。
自2018年3月项目申报实施工作启动以来，全省基层团组织结合本地区实际情况，选择符合本地实际的项目，进行了积极申报。目前，经省青基会项目办审核和组织施工安装，首批公益项目在榆林市国家级贫困县吴堡县、子洲县、米脂县和榆阳区等地建成投入使用。
“陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划----公益微超市”活动的开展，充分发挥了共青团组织化动员和社会化动员的优势，广泛发动社会力量，共同参与扶贫攻坚，以共青团“希望工程”公益品牌为重点，面向陕西扶贫工作重点县（区）发布青年社会公益项目，组织各级团组织根据所在地具体情况，择优选择申报相关公益项目。同时，积极引导青年社会组织参与陕西脱贫攻坚工作，创新了共青团组织引领服务青年社会组织参与脱贫攻坚新模式。
编辑： 张娟
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