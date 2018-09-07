第五届丝艺节“今日丝绸之路国际美术邀请展”开幕

第五届丝绸之路国际艺术节“今日丝绸之路国际美术邀请展”在陕西省美术博物馆开幕。

陕西省文化厅厅长任宗哲在开幕式上致辞。

西部网讯（记者 贺桐）今天（9月7日）上午，由文化和旅游部、陕西省人民政府主办的第五届丝绸之路国际艺术节“今日丝绸之路国际美术邀请展”在陕西省美术博物馆开幕，来自118个国家和地区以及国内30个省（自治区、直辖市）的720余位艺术家的860余件优秀作品，将在未来半个月内与古城观众见面。

开幕式上，陕西省文化厅厅长任宗哲在致辞中回顾了丝绸之路国际艺术节创立的过程，在2013年习近平主席提出建设“一带一路”的倡议之后，陕西省迅速响应，秉着民心相通文化先行的理念，积极申请举办丝绸之路国际艺术节。2014年9月，经党中央、国务院批准，由文化和旅游部、陕西省人民政府共同主办的丝绸之路国际艺术节每年举办一届，永久落户陕西，至今已成功举办四届，为积极推动共建“一带一路”走深走实贡献了文化力量，并成为陕西文化一张靓丽的名片。

任宗哲表示，作为丝绸之路国际艺术节的重要板块，今日丝绸之路国际美术邀请展也走过了五年的春华秋实。在文化和旅游部的大力支持和指导下，五年来，今日丝绸之路国际美术邀请展作为“美”的载体，作为“艺”的平台，推动了不同国家和地区的交往，沟通了不同民族和文化的交流。五年来，丝路沿线国家和地区的广大艺术家，以画为媒，以笔为介，用线条增进了友谊，用色彩加深了感情。五年来，东西方文化在这里碰撞，传统与现代在这里相遇，时代特征和艺术个性在这里交织。既各美其美，又美美与共，不同风格，不同流派，不同形式，共同用美术语言绘就了各国并肩同行、共同奋斗的美好画卷。

中国美术家协会副主席吴为山向丝绸之路国际美术邀请展发来贺信，在贺信中他对第五届丝绸之路国际艺术节的盛大开幕表示热烈祝贺，并回忆了自己与丝绸之路国际艺术节的渊源——自第二届开始他已连续担任四届国际美术展的艺术总顾问，亲身经历和见证了国际美术展的快速成长与发展，成为了世界各国艺术家进行文化与艺术交流的学术平台。

陕西省国画院名誉院长、中国国家画院院委苗重安在致辞中表示，“一带一路”的倡议为各国间精神、情感、文化艺术上友好交流带来难得的发展机遇，他很幸运能够有机会用画笔描绘这条幸福的康庄大道。

巴基斯坦国家艺术委员会主席贾马尔沙和韩国美术协会主席李范宪先后发言，他们表示很荣幸受邀参加第五届丝绸之路国际艺术节，并预祝艺术节圆满成功。

本届展览以“丝路精神·时代丹青”为主题，分国际美术作品展、国内美术作品展、书法篆刻作品展、摄影作品展四大部分。展览在筹办过程中得到了国内外艺术家和艺术机构的大力支持和踊跃参与。参展作品主题鲜明、内容丰富、形式多样，有对美的追求，有对生命的体验，更有历史的关怀与时代的担当。

与往届相比，本届展览参与国家和地区更多，参展作品质量更高，对于繁荣发展丝路美术事业，推动不同文明交流互鉴，对于共同绘制好“一带一路”建设的“工笔画”和夯实共同构建人类命运共同体的民意基础，必将发挥重要的作用。

编辑： 贺桐