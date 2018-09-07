西部物联网开放测试中心西安开建 为中小企业补上硬件短板
时间：2018-09-07 12:14:17
来源：西部网-陕西新闻网
作者：凌旎
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西部物联网开放测试中心西安开建 为中小企业补上硬件短板
9月7日，服务物联网行业中小企业的西部物联网开放测试中心项目进入筹备建设阶段。该测试中心由陕西物联网产业联盟联合中国移动陕西有限公司、华为技术有限公司等共同筹备，是继福州、杭州后国内第三个物联网开放测试中心。
西部物联网开放测试中心项目筹备建设正式启动。
西部网讯（记者 凌旎）9月7日，服务物联网行业中小企业的西部物联网开放测试中心项目进入筹备建设阶段。该测试中心由陕西物联网产业联盟联合中国移动陕西有限公司、华为技术有限公司等共同筹备，是继福州、杭州后国内第三个物联网开放测试中心。
2018年西安﹒上海物联网国际论坛——只能传感器与物联网应用发展专题论坛上，陕西省物联网产业联盟常务副秘书长刘立琦告诉记者，该测试中心主要面向陕西中小型物联网企业和创新团队，提供新的产品合作渠道，通过该平台测试的产品有机会被纳入华为的应用体系，快速获得用户认可。
陕西是国家重点建设的国内三大传感器产业基地之一，是我国传感器重要的研发生产基地。“选择将测试中心设在西安，就是想最大限度整合西安地区的物联网资源，形成一个公共服务平台。我们就是为这些中小企业提供他们需要的服务，补上硬件短板。”刘立琦说。
未来的生活中，生产、医疗、娱乐等衣食住行都离不开传感器。西安市科技局副局长杨铭认为，西安是“硬科技”的发源地，希望行业人士以此次论坛为起点，结合物联网产业创新发展实际，常态化举办物联网相关专业和技术的专题论坛，突破传感器关键技术，为打造西安“硬科技之都” 贡献力量。”
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体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
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财经国务院总理李克强9月6日主持召开国务院常务会议，确定落实新修订的个人所得税法的配套措施。09-07
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文化9月7日，该剧将作为开幕演出，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，目前全团上下正在为开幕演出做最后的准备。09-06
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文化以“弘扬丝路精神、凝聚产业力量”为主题的第九届中国西部文化产业博览会，将于9月7日至10日在西安曲江国际会展中心举行。09-04
文化胡和平强调，站在新时代新起点，省戏曲研究院和全省文艺战线要坚持党的领导，传承红色基因、弘扬延安精神。09-04
文化唢呐，以其声音洪亮、曲调明快深受人们的喜爱。而在我国众多的唢呐演奏中，又以子长唢呐最令人震撼。09-03
文化今年是陕西当代著名作家柳青逝世40周年，由西安话剧院创排的话剧《柳青》正在紧张有序地开展最后的冲刺排练工作。08-31
文化《照金岁月》以陕甘边照金革命根据地为创作素材，反映了20世纪30年代初陕甘边照金革命根据地的革命斗争历史。08-30
文化西安作为古丝绸之路的起点，当前正进入“一带一路”、自贸区、国家中心城市、大西安建设等诸多战略机遇叠加的黄金发展期。08-30
文化第五届丝路国际艺术即将于今年9月7日—21日在西安举行，顾劲松透露参与本届艺术节各项活动的国家和地区将达到118个，创历史新高。08-29
文化学录取通知书是学校赠予学生的第一份礼物，是一张具有学校特色的名片。小小的录取通知书上，有文化、有艺术、有科技，更有温度。08-29
文化陕西省级文物保护单位新增280处，加上此前公布的第六批811处、单独公布的40处长城遗址，陕西省级文物保护单位总数增至1131处。08-27
文化秦腔幼苗委培班通过“实践派”与“学院派”的强强联手，为秦腔艺术培育新一代传承人。08-23
三农论坛围绕农业供给侧结构性改革、农产品消费升级、“互联网+”品牌农业、农产品上行、农业企业风险管理等主题，剖析大数据应用前景。09-06
三农我省将充分利用“三年百市”活动，加大对延安小杂粮、榆林小杂粮、延安小米、横山大明绿豆、府谷黄米等小杂粮名优品牌的宣传力度。09-06
三农记者从省农机局了解到，截至8月23日，全省共完成农机深松整地面积197万多亩，占年度任务近51%。09-06
三农确保全省脱贫退出认定工作启动前各项任务全面完成，实现全省脱贫攻坚工作再上新台阶。09-06
三农68家参与“万企帮万村”活动的民营企业帮扶资金总额达29082万元。10家爱心企业与省慈善协会签订协议捐赠19302万元。09-06
三农上半年，全省77个县（市）实现地区生产总值4609亿元，同比增长8.7%，较一季度加快0.6个百分点。09-06
三农华山牧乳业日前在西北地区率先通过“中国优质乳工程”验收，成为西北第一家可以在产品上使用优质乳标识的企业。09-06
三农在西安市长安区五台街道西尧村，村民姚应志在自家院子里打造了一个花房，独享着让人羡慕的清凉。09-06
三农该直营店以有机红薯粉条、有机黑谷酒、有机黑米为主，销售有机产品12大类100余种，标志着朱鹮有机产品正在走向更开阔的市场。09-06
三农我一直在努力做‘生态农业+’的践行者，探索一种新的绿色农业模式，呵护老百姓的健康和白鹿原这片绿水青山。09-06
三农今年，黄陵县嘎啦苹果产量总计四万吨，果商地头收购价每公斤5元至7元，收购分拣包装后，用冷藏车运往广东等地。09-06
三农农民要建一所新房子，除了需要钱之外，还必须要解决三个问题：把房子建在哪里？建什么样的房子？建多大的房子？09-05
旅游近日，《经济日报》一篇《高温下，暑期旅游也“火热”》燃起了行业热议，文章中青海再次荣登“热门避暑旅游目的地”。09-07
旅游9月5日，顾客在自助取餐柜取餐。当日，云南首家智慧餐厅在昆明开业，消费者到店前，便可以使用口碑App或支付宝提前点好美食。09-07
旅游中国籍高层次人才的外籍配偶及未成年子女可申请永久居留、外籍知名专家学者可申请换发多次入境有效访问签证……09-07
旅游9月6日，纽约新自由女神像博物馆建设者在工地向媒体介绍工程进展。由民众捐款筹资建设的新自由女神像博物馆将于2019年5月免费向公众开放。09-07
旅游记者从6日举办的上海市政府新闻发布会上获悉，上海已于日前发布《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》。09-07
旅游9月6日，“三星中央空调杯”设计师大赛暨三星设计师同好会陕西分会启动大会成功举办。09-07
旅游9月3日起，南京禄口国际机场正式推出犬类宠物托运货运服务。南京及周边地区用于市场销售流通的宠物犬。09-06
旅游据新华社消息，香港特区政府宣布，《广深港高铁（一地两检）条例》（下称《条例》）于昨日开始实施。09-06
旅游中国东方航空公司３日在迪拜宣布，将开通迪拜至上海直飞航线。这将是继阿联酋航空公司之后，迪拜和上海之间开通的第二条直飞航线。09-06
旅游记者4日从内蒙古自治区旅游发展委员会等部门获悉，内蒙古逐步推动降低重点国有景区门票价格工作，最近已有3家景区免费开放。09-06
旅游记者4日从广西壮族自治区旅游发展委员会了解到，《广西乡村旅游质量等级评定管理暂行办法》日前正式实施。09-06
旅游中卫市位于我国大西北腹地的宁夏回族自治区，沙漠占全市土地面积的22.7%，是腾格里沙漠的东南前缘。09-06
美食营养美味的花生是很多人喜爱吃的坚果之一，具有极好的补益滋养的作用。花生虽好，但不适合所有人食之。09-07
美食健康吃大米的关键不在于吃多贵的米，不在于吃功能性大米，而在于吃的方式。原材料选粗加工的大米就很好，不过吃的方式就很有讲究了。09-07
美食松子不仅是美味的食物，更是食疗佳品，因而有“长寿果”之称，这与其独特保健功效和营养价值是密不可分的。09-07
美食大豆蕴含丰富的蛋白质，在滋阴去火的同时还能为你补充蛋白质、异黄酮、低聚糖、皂苷、磷脂、核酸等营养。09-07
美食秋季除了吃以上食物祛湿之外，芡实、小米、胡萝卜、莴笋、蚕豆、等也能祛湿，秋季要多吃这些食物。09-07
美食沙拉，是菜品中，简单的代名词。说简单是相对的，其实做好每一个菜都是不容易的。09-07
美食很多人都或多或少的有点贫血，尤其是女性，特别容易出现贫血的状况。贫血的症状 一般常见的表现有皮肤苍白干燥。09-06
美食红心火龙果，香甜可口，颜色诱人，常吃还能美白护肤呢。下面，一起跟着菜谱网小编看看，红心火龙果还有哪些功效吧。09-06
美食在一个风和日丽的早上，地瓜君被我剪掉了长发，叶子成为了盘中餐。09-06
美食有过为心爱的败家货吃几个月泡面的经历吗？你试过赶作业赶方案一个人默默啃了一个礼拜方便面吗？09-06
美食现在很多食品都打着健康食品的旗号，让很多人受到了误导。在日常常见的食品当中，哪些是伪健康食品呢?今天就为大家揪出8种伪健康食品，让大家看到它们的真面目。09-06
美食中医认为肾是先天之本、生命之源，它的机能强健则可调节机体适应严冬的变化，那么，就初春如何养肾？吃什么养肾呢？09-06
健康爱吃枸杞的朋友们要注意饮食禁忌，短时间的错误食用，可能对身体造不成什么危害，但是时间一长，对身体的危害也是比较大的，大家平时要多注意。09-07
健康儿童肥胖带来的危害非常大，会影响孩子的身体健康，会增加患各种疾病的风险，并且也会导致孩子免疫功能低下，肥胖要引起父母的重视。09-07
健康皮肤敏感的人在生活中要处处小心，因为只要稍不留心，就会接触到过敏原，从而引起皮肤过敏，一旦皮肤过敏，就要找出皮肤过敏的原因。09-07
健康当牙齿出现问题时一定要及时的排除，这样可以防止牙周和口腔疾病的发生，但是并不是所有的人都适合于拔牙。09-07
健康不同茶所产生的效果不同，对口干阴虚心脑血管疾病患者可多喝红茶，具有活血化瘀功效。消化不良人群可选择山楂茶，脾胃虚弱人群不能喝凉茶。09-06
健康对于糖尿病患者来说，如果血糖控制稳定，就可以通过饮食以及运动来维持血糖，并且定期监测血糖，这样就可以保证血糖的稳定。09-06
健康眼睛是敏感又脆弱的，只有好好保护，让眼睛也能做到“劳逸结合”，我们才能用眼睛来更好的感受世界的多彩和美丽。09-06
健康坚果通常指富含油脂的种子类食物，包括树坚果和植物种子。别看这类食物其貌不扬，但却是营养专家眼中的宠儿，其营养丰富，常吃有助预防多种疾病。09-06
健康睡眠是健康的基石，也是我们努力工作、认真生活的能量来源。当出现失眠的时候一定要及时调整，积极治疗。09-05
健康随着秋季的到来，不少人喜欢在秋季进补，但并不是人人都适合，那么，秋季进补有哪些禁忌呢？09-05
健康入秋以后，气候逐渐转凉，同时秋高气爽，空气干燥；传统中医学把这种气候特点称为“秋燥”。秋燥可导致皮肤干燥皲裂、毛发脱落、唇干舌燥等。09-05
健康气温骤然下降会使人体新陈代谢和生理机能受到抑制，导致内分泌功能紊乱，进而使情绪低落，注意力难以集中，甚至还会出现心慌、多梦、失眠等症状。09-05
教育对于海外学子来说，在两种教育模式间进行切换，能够亲自比对出不同的特点，吸取两种教育模式的优势，也有机会获得不同教学模式下的双重收获。09-07
教育徐志鸿，毕业于中山大学西班牙语专业。2017年至2018年，赴西班牙马德里自治大学留学。09-07
教育93.4%的受访大一新生期待大学校园生活。76.4%的受访大学生将大学看作人生奋斗的新起点。09-07
教育这避免了一直以来学生花大把时间排队打饭的情况。北京青年报记者了解到，目前，京内外很多高校已经开始推行这种智能结算模式。09-07
教育曾经的江西省抚州市宜黄高考状元——杨仁荣，在9年前突然失联，身在家中的父母百般焦急。09-06
教育医生提醒，儿童体格小、易被扑倒，与狗对视也容易让狗感受到威胁。家长可教育孩子，不要直视狗的眼睛。09-06
教育有16%的家长认为“有必要”。他们认为，孩子“抢跑”一年，能够在未来升学就业竞争中占据一定优势。09-06
教育西湖区教育局相关负责人表态，受到影响的孩子不用担心，保证所有孩子有学上。09-06
教育综合高中班学生在第一学年结束时实行普职分流，学生可根据个人意愿选择参加普通高考，也可中职毕业直接工作。09-06
教育这位“住”在电脑里的老师，是“AI（人工智能）老师智慧教育”公益项目团队送给大凉山孩子们的一份开学大礼。09-06
教育参与本次社会公益性活动“一带一路向西行”，唐智勇表示，目前公司与国内多家大型业务机构协同合作，重点在全国范围内开展知识产权免费维权业务。09-06
教育今年初，教育部曾发布2017年版普通高中课程方案和14门课程标准，修订后的课程方案和课标定于2018年秋季开学正式投入使用。09-05
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车随着雪佛兰沃兰多在本届成都车展首发亮相，国内年轻消费者将能近距离感受新时代家轿高颜值、多功能的产品魅力。09-07
汽车由于发动机线束存在起火风险，计划在日本、北美、欧洲和其他地区召回大约103万辆汽车，包括其C-HR紧凑型跨界车和普锐斯混动车。09-07
汽车对于自己的第一辆纯电动汽车，查尔斯选择了历来喜爱的鲁瓦河蓝，是定制车身颜色，因此将收取额外的费用。09-06
汽车停产蒙迪欧和其他车型是福特全球业务调整的一部分，福特或将裁掉24000名员工，其中大部分都在欧洲。09-06
汽车作为吉利全新家族序列“缤”系的首款产品，吉利缤瑞专为一、二线城市的泛85后青年群体打造，其主打年轻、运动、智能。09-06
汽车其中，三款纪念版车型都搭载了新增车道偏离修正辅助功能的EyeSight驾驶辅助系统，并专用棕色真皮内饰和09-05
汽车他认为，关于马斯克在推文中声称私有化特斯拉的“资金已落实”这个问题，如果马斯克确实犯错了，应该对此立即改正。09-05
汽车设计更为简洁外，雷克萨斯针对该车的空气动力学进行了提升，并修改悬架以提高驾驶平稳性，转向也进行了升级，驾驶感更佳。09-04
汽车众创只是开始，东风雪铁龙同步宣布，从9月1日起携手阿里启动云逸众筹活动，为首批云逸预订用户定制专属福利。09-03
汽车在众人的欢呼与注视中，瑞虎车队正式拉开了瑞虎5x赛车征战2018越野09-02
汽车8月30日，比亚迪全新一代宋在成都正式发布，共有纯燃油、油电混动、纯电动三个版本15款车型，售价在7.98万元—21.99万元之间。08-31
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-31