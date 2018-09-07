西部物联网开放测试中心西安开建 为中小企业补上硬件短板

西部物联网开放测试中心项目筹备建设正式启动。

西部网讯（记者 凌旎）9月7日，服务物联网行业中小企业的西部物联网开放测试中心项目进入筹备建设阶段。该测试中心由陕西物联网产业联盟联合中国移动陕西有限公司、华为技术有限公司等共同筹备，是继福州、杭州后国内第三个物联网开放测试中心。

2018年西安﹒上海物联网国际论坛——只能传感器与物联网应用发展专题论坛上，陕西省物联网产业联盟常务副秘书长刘立琦告诉记者，该测试中心主要面向陕西中小型物联网企业和创新团队，提供新的产品合作渠道，通过该平台测试的产品有机会被纳入华为的应用体系，快速获得用户认可。

陕西是国家重点建设的国内三大传感器产业基地之一，是我国传感器重要的研发生产基地。“选择将测试中心设在西安，就是想最大限度整合西安地区的物联网资源，形成一个公共服务平台。我们就是为这些中小企业提供他们需要的服务，补上硬件短板。”刘立琦说。

未来的生活中，生产、医疗、娱乐等衣食住行都离不开传感器。西安市科技局副局长杨铭认为，西安是“硬科技”的发源地，希望行业人士以此次论坛为起点，结合物联网产业创新发展实际，常态化举办物联网相关专业和技术的专题论坛，突破传感器关键技术，为打造西安“硬科技之都” 贡献力量。”

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