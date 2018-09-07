第九届中国西部文化产业博览会今天在西安开幕。

王永康宣布第九届中国西部文化产业博览会开幕。

西部网讯（记者 刘望 凌旎）9月7日，由国家文化和旅游部、国家广播电视总局、陕西省人民政府主办，其他西部十ー省(区、市)政府协办的第九届中国西部文化产业博览会在西安开幕，陕西省委常委、西安市委书记王永康宣布第九届中国西部文化产业博览会开幕，国家广电总局党组成员、广电总局副局长张宏森，陕西省副省长陈国强致辞，西安市市长上官吉庆主持开幕式。

来自西部11个省区市、中东部17个省市的有关领导同志、展团代表，伊朗、泰国、柬埔寨、英国、意大利、尼泊尔、沙特、印度等12个国家和地区的有关人士、展商代表，陕西省及各市有关部门负责同志出席了开幕式。

陈国强致辞。

西部文博会落户西安10年 硕果累累

陈国强说，当前，陕西全省上下正在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定文化自信，奋力追赶超越，全省文化产业整体实力不断增强，文化交流和开放愈发深入，文化强省建设不断迈出新步伐。本届文博会以“弘扬丝路精神 凝聚产业力量”为主题，集中释放西部文化产业发展最新动态，将继续创造更多的合作契机，实现更优的共赢发展。

陈国强在致辞中表示，以此为契机，陕西文化产业发展必将步入新时代，绽放新光彩，创造新辉煌。陕西正以包容、开放、奋进的新姿态全力打造丝绸之路经济带经济新起点，希望社会各界一如既往地关心支持参与陕西发展，与陕西共同分享时代发展的累累硕果。

张宏森致辞。

张宏森在致辞中说，五年前，国家主席习近平提出了建设“一带一路”的重大倡议。五年来，围绕服务“一带一路”建设，中国广播电视行业充分发挥特点优势，与丝路沿线国家密切合作，发挥了积极作用。西部文博会自落户西安以来，办出了特色，办出了亮点，影响力越来越大，已经成为聚集文化创意产业资源，展示文化产业发展成果，促进中外文化交流合作的重要平台。

张宏森表示，丝路精神是共同的宝贵财富，期待中国广播电视行业，特别是西部地区广播电视行业，进一步弘扬光大丝路精神，发掘区域特色，加快创新发展。期待丝路沿线国家同行，以丝路精神为纽带，在进一步深化广播电视产业合作中，凝聚共同发展共同繁荣的力量，为构建人类命运共同体的宏伟目标作出更大的贡献。

上官吉庆主持开幕式。

800余家国内外文化交流大展示 6场演出送市民

据了解，本次西部文博会于9月7日-10日在西安举办，共设有国家馆B1、城市主题馆B2、陕西馆B3、产业创新馆B4、创意生活馆A、藏羌彝特色文化产业区B2/B3连廊等展区，展厅共计5.5万平米，为国内外800余家展商提供展览交流服务。

本届西部文博会按照国际化操作思路，首设主宾国、主宾省（市），伊朗和重庆承担了主宾国和主宾省（市）。此外，网络展览也是本届展会的亮点，所有展商可以免费在丝路汇电商平台上传商品，并进行网上交易。

本次展会上，陕西多个国家级博物馆展示了文物保护的科技手段以及各博物馆的文创产品；广电影视公司展示了多媒体、融媒体等新技术；旅游部门推出了具有西安特色的创意旅游商品和表演，具有盛唐风韵的全民乐游活动和绘画、插花、香道等生活美学文化也将为市民带来不一样的体验。

另外，数十个国家地区的上百名优秀演员还将带来3天共计6场的精彩文艺演出。包括来自云南侗族、彝族、土家族的舞蹈，青海的花儿独唱、藏族舞蹈、道情、冬不拉独奏，内蒙古的呼麦、群舞、男女声独唱，宁夏的口弦、歌舞、男女合唱等将展示出中华民族文化的多样。伊朗传统乐器表演、柬埔寨传统舞蹈等，将给西安带来丝路的回响。

编辑： 刘望