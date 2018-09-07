【丝路新视界】王树强：我在丝路上往返穿行了31年

王树强和他的葡萄园

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）说到新疆，大家最先想到的就是新疆的水果，个大味美，色泽鲜亮，让很多喜欢吃水果的人欲罢不能，而作为在库尔勒市拥有800亩枣园的陕西富平人王树强感触更深。

1988年，22岁的王树强来到新疆库尔勒市七个星镇打工，当时主要从事的是建筑行业，“我记得刚来到库尔勒的时候，印象最深的就是这里的道路问题，路上的土厚到一脚踩下去几乎能没过鞋面。”面对这样的现状，王树强依旧选择了在这里扎根。

这些年来，王树强的足迹几乎踏遍了整个新疆的角角落落，到处都留下了他做工程的痕迹，从1996年之后，库尔勒市进入了迅猛发展的阶段，整座城市的现代化风貌逐步凸显，这也让王树强尝到了甜头，也就更加卖力的干活。

随着“一带一路”倡议的提出，作为丝绸之路上的重要节点，库尔勒在“一带一路”沿线的地位逐步加重，王树强的产业也随之越做越大，这让他的目光逐步跳出建筑领域，开始进军水果行业，先后承包了800亩地的枣园和葡萄园，在王树强看来，新疆独特的自然条件让这里的水果有着得天独厚的生长环境，因此这里的枣和葡萄一直都深受全国市场的认可，“不过因为这里水果行业入行门槛底，近些年大家蜂拥加入，让曾经六七十块钱一公斤的枣降到了现在每公斤六块钱左右，虽然有些入不敷出，但是我相信未来一定会越来越好的。”王树强感叹道。

作为富平人，尽管远在几千公里外讨生活，但是恋家的情节依旧让王树强养成了每年回家探亲的习惯，来新疆已经31年了，这个习惯从未间断过，而且每次往返都是以自驾的方式，因此沿途各色人文风貌的变化，更是让王树强感叹不已。

随着事业小成，为了支援家乡的发展，他还主动出资为家乡农村修了一条公路，提到自己的家乡，王树强告诉记者，“陕西和新疆都是丝绸之路上不可或缺的一部分，新疆近年来的变化可以说日新月异，而作为起点的陕西，有着更加巨大的变化，我的老家富平在这31年中，可以说完全变了个样子，这让我非常高兴，我今年53岁了，打算再过10年就告老还乡。”

编辑： 钟莹