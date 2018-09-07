【丝路新视界】丁丁：喀什的人文风貌令我神往

丁丁正在绘制自己的旅行路线图

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）下午4点多的喀什古城显得安逸祥和，不少店铺老板悠闲的坐在门口看着游人往来穿梭，在一间户外用品店内，老板丁丁正在认真的绘制自己出行归来的路线图，这将是她记录自己生活的宝贵财富。

两年前，因为一次旅行，再次踏足喀什的丁丁就不由自主的爱上了这里，并在这里开了一家店，一待就是两年多。说起喀什，似乎和丁丁有着一种别样的牵绊，10年前还是大学生的时候，丁丁和朋友进行过一次环游中国的旅行，曾到过喀什，想起当时的情形，陈旧和落后大概是她对喀什唯一的印象，大大小小的弹坑路和砂石路覆盖着整个喀什，而10年后，安安静静的在这里生活已经成为一种令人神往的状态。

“我之所以选择留在这里，除了对这个地方印象的改观之外，最主要的是我喜欢这里的人文特色，在喀什古城里有很多老手艺人，比如铜匠、画师之类的，很吸引我。”在丁丁眼里，一座城市最有魅力的地方无疑是当地的文化，而这一点，喀什非常有代表性，“这么说吧，这里目前开发的很少，类似于10年前的大理和丽江，这是很棒的点。”

在了解我们行进的路线后，丁丁告诉记者，经常旅行的人会将丝绸之路新疆段分为南北中三条线路，所谓“南疆看人文、北疆看风景、中线看发展”说的就是丝路南线主要有部分保留下来的丝绸古道，以及很多沿线的村落可以让人们深层次的领略当地的风土人情，丝路北线则主要以风景为主，能看到大草原小木屋之类的异域风情，而中线就是新疆的各个城市为主，在这条线路可以领略到新疆近年来的发展变化。

现在每天睁开眼，安排一下店里的事情，组织一些徒步旅行的团队，然后抽空玩一下滑翔伞或者骑摩托去逛逛周边已经成为了丁丁在这里生活的全部，她打算在培养一个合格的店长之后，继续踏上自己的旅途，“我去过西安，之前曾打算在书院门也开一家店，虽然没有实现，但以后我还是会去西安的。”

编辑： 钟莹