阿布都拉和他的烤肉

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）“哎~快来吃新鲜的烤串，味道鲜美。”随着一声声的叫卖看去，在新疆巴楚县的路边，年轻的阿布都拉正在有节奏的翻动着肉串，阵阵香味溢满大街。

阿布都拉和哥哥艾拜在巴楚县经营着一家新疆特色的快餐店，主营烤串、抓饭、拉面、薄皮包子和烤包子等，因为正好赶上饭点，这间不大的店面里挤满了前来就餐的客人，服务员上菜的呼喊声不绝于耳。

因为地域文化的差异，在内地人眼中炒菜米饭或是炸鸡汉堡之类的快餐，在这里就变成了最具新疆特色的手抓饭，阿布都拉介绍到，抓饭是维吾尔族的特色，他们家的抓饭里有米饭、黄萝卜、葡萄干、羊肉、白砂糖、盐、油等食材，只需经过半小时的制作，一锅香气扑鼻的抓饭就做好了，“这个抓饭做起来很快，吃起来也很方便，是我们这里工作繁忙的上班族的首选。”

阿布都拉告诉记者，除了抓饭，薄皮的羊肉包子，一串足有半斤肉的烤串以及羊肉拌面都是非常受大家欢迎的，作为丝路上的驿站，每年途径巴楚县的内地游客非常多，他们通常会在这里进餐和休整，以便更好的启程前往目的地，而这些往来的游客就成了阿布都拉兄弟的主要客源之一，“我们的羊就是我们本地的刀郎羊，肉质很好，不管是烧烤还是蒸煮，都非常的美味，最近五年多来，来我们新疆旅游的内地游客有很多，他们对我们的特色饭菜非常的感兴趣，很多人走的时候都会打包一些在路上吃，我们也很欢迎更多的内地游客来我们这里游玩就餐。”