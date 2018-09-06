周至加快秦岭北麓拆违复绿工作 复植绿化1.8万平方米

周至县九峰镇耿峪村的一处违建拆除点，刚刚覆土的地面种上了1700余株挺拔的白皮松。
在周至县马召镇金盆村旧址植物园内，工人们正对一栋违建的二层小楼进行拆除。
西部网（记者 李卓然）“之前来这爬山，总感觉那些乱搭乱建与青山绿水一点也不协调，这次政府加大力度对违建进行拆除，我觉得挺好的，我们能更好地感受青山绿水好景色。”9月6日，在周至县九峰镇耿峪村的一处违建拆除点，进山游玩的的西安市民张国庆对记者说。
记者在该处违建拆除点上看见，刚刚覆土的地面种上了一排排挺拔的白皮松，绿油油的一片，映衬着青翠的山头显得格外美丽。
据了解，之前该处土地由齐玉英文化苑占用，违规建起了高档私人住宅、别墅。在周至县秦岭北麓违建专项整治中，这些设施被依法拆除。如今，园区的建筑垃圾清运和场地平整工作已经完成，1700余株白皮松和105株油松取代了违建，让绿色重回山间。
“截至9月3日，我们已完成齐玉英文化苑、水云涧等违建拆除点复植绿化1.8万平方米，种植油松、白皮松4300余株。”周至县林业局造林绿化科科长田拥军介绍，接下来，他们将加快对拆后地块的建筑垃圾清运和场地平整，因地制宜的种植白皮松、油松等成活率较高的植被。“后期还将持续跟进，请专业的养护公司进行病虫害防治、防火等工作。”
高效复绿的同时，违建拆除工作也在加快推进。在周至县马召镇金盆村旧址植物园内，工人们正对一栋违建的二层小楼进行拆除。
“我们白天上山给群众做工作，晚上加班做资料，既要保证拆除进度，也要确保工作质量。”周至县马召镇秦岭北麓网格员薛亮告诉记者，经过10多天的紧张作业，目前，马召镇共拆除违建4处740平方米，其中，超高农家乐1处，乱搭乱建3处。
目前，周至县共排查34904个点位，排查核查出疑似点位75处。下一步，周至县将继续加大对秦岭保护区域内所有在建、已建、拟建项目的排查力度；积极做好已拆违建补植绿化工作，还秦岭青山绿树；认真落实“网格长”责任，健全常态化执法巡查机制。加强生态保护宣传，与“四改两拆”、乡村振兴、美丽乡村建设等相结合，全面提升秦岭生态保护整体水平。
编辑： 沈晓芳
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