高校迎来开学季 天津航空多地至西安航线180元起售

天津航空多地至西安航线价格。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 任平）随着暑期结束,高校迎来开学季，全国各地的学生们纷纷进入了返校高峰期。为了满足西安地区高校师生的返校需求，缓解铁路、客运出行压力，天津航空推出20余条全国至西安特价航线，180元起售（不含税费）。

据天津航空市场部相关人员介绍，随着西安旅游市场的发展，暑运旺季期间西安地区票价逐渐走高，9月份除了高校返校出行，预计也将迎来错峰旅游的小高峰。为了满足西安地区的市场需求，9月初，天津航空推出多条至西安地区的特价航线，其中榆林至西安航线180元起售，天津至西安297元起售，呼和浩特至西安195元起售，大连至西安280元起售，呼和浩特至西安195元起售（特价票数量有限，先到先得，不含税费）。

目前，天津航空在西安机场投放过夜运力15架，通航城市达50余座，周航班量达200余班，已开通西安直飞伦敦、奥克兰两条国际航线，为西安及周边地区旅客提供了优质、便捷的出行服务。

编辑： 熊惠玲