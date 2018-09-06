新闻频道 > 本网原创

高校迎来开学季 天津航空多地至西安航线180元起售

时间：2018-09-06 18:13:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：熊惠玲

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

高校迎来开学季 天津航空多地至西安航线180元起售

随着暑期结束,高校迎来开学季，全国各地的学生们纷纷进入了返校高峰期。为了满足西安地区高校师生的返校需求，缓解铁路、客运出行压力，天津航空推出20余条全国至西安特价航线，180元起售（不含税费）。

天津航空多地至西安航线价格。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 任平）随着暑期结束,高校迎来开学季，全国各地的学生们纷纷进入了返校高峰期。为了满足西安地区高校师生的返校需求，缓解铁路、客运出行压力，天津航空推出20余条全国至西安特价航线，180元起售（不含税费）。

据天津航空市场部相关人员介绍，随着西安旅游市场的发展，暑运旺季期间西安地区票价逐渐走高，9月份除了高校返校出行，预计也将迎来错峰旅游的小高峰。为了满足西安地区的市场需求，9月初，天津航空推出多条至西安地区的特价航线，其中榆林至西安航线180元起售，天津至西安297元起售，呼和浩特至西安195元起售，大连至西安280元起售，呼和浩特至西安195元起售（特价票数量有限，先到先得，不含税费）。

目前，天津航空在西安机场投放过夜运力15架，通航城市达50余座，周航班量达200余班，已开通西安直飞伦敦、奥克兰两条国际航线，为西安及周边地区旅客提供了优质、便捷的出行服务。

编辑： 熊惠玲

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

陕西省首台百万千瓦发电机组首次并网一次成功

揭秘丝路重镇拉哈特遗址

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

专访自媒体新秀王江 | 信念比公益更打动人

全景

专题