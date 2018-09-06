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加强教师队伍建设 187人获陕西省中小学学科带头人称号

时间：2018-09-06 17:30:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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加强教师队伍建设 187人获陕西省中小学学科带头人称号

今天（9月6日），记者从陕西省教育厅获悉，经陕西师范大学、陕西学前师范学院的系统培养，组织专家综合评定，丁洁等187名教师获陕西省中小学学科带头人称号。

西部网讯（记者 彭芬）今天（9月6日），记者从陕西省教育厅获悉，经陕西师范大学、陕西学前师范学院的系统培养，组织专家综合评定，丁洁等187名教师获陕西省中小学学科带头人称号。

省教育厅、省人社厅希望被授予学科带头人称号的教师戒骄戒躁，志存高远，勇于担当，不断提升教育教学水平，进一步加强学科工作坊建设，充分发挥示范引领作用，为我省中小学教师队伍建设再立新功。

省教育厅要求各级教育、人社行政部门及教师所在单位也应响应省教育厅、省人社厅要求，为学科带头人开展工作和学科工作坊建设创造良好的条件，并从场所、设备、网络和经费等方面提供必要的支持和保障。

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