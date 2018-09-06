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全国武术学校套路比赛宝鸡开赛 426名选手一决高下

时间：2018-09-06 17:06:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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全国武术学校套路比赛宝鸡开赛 426名选手一决高下

9月6日，“旗帜西凤杯”第十八届全国武术学校套路比赛在宝鸡市体育馆开赛。来自全国各省、自治区、直辖市的95所武术学校426名运动员参加比赛。

全国武术学校套路比赛宝鸡开赛

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月6日，“旗帜西凤杯”第十八届全国武术学校套路比赛在宝鸡市体育馆开赛。来自全国各省、自治区、直辖市的95所武术学校426名运动员参加比赛。

此次比赛分设长拳+刀术全能、长拳+剑术全能、长拳+棍术全能、长拳+枪术全能、南拳+南术全能、南拳+棍术全能、太极拳+太极剑全能共七项；传统项目分为少林拳+少年规定拳全能、一类传统拳+少年规定拳全能、二类传统拳+少年规定拳全能、三类传统拳+少年规定拳全能、四类传统拳+少年规定拳全能、少林器械+少年规定拳全能、传统单器械+少年规定拳全能、传统双器械+少年规定拳全能、传统软器械+少年规定拳全能共九项。

赛场上，各路武林选手英姿爽飒，尽展雄风。南拳、太极拳等拳术比拼刚柔并济；刀术、剑术等器械竞技敏捷飘逸；枪术、棍术等套路对决迅猛凌厉；双节棍、集体刀等集体项目气势如虹，一场场精彩展示让人目不暇接。

本次比赛由国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会、陕西省体育局、宝鸡市政府主办，作为一项面向广大武术学校套路的武术赛事，全国武术学校系统武术套路比赛为在青少年习练武术的孩子提供了一个展示、交流、提高的平台，以此弘扬中华传统武术文化，增进各武术学校的武术交流，提高青少年体育素质。

编辑： 王瑜

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