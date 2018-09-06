“诗经合阳”区域公共品牌启用 打造合阳电商特色网品

由合阳县人民政府主办的“诗经合阳区域公共品牌启用”新闻发布会在西安举行。
由合阳县人民政府主办的“诗经合阳区域公共品牌启用”新闻发布会在西安举行。
西部网讯（记者 贺桐）今天（9月6日）下午，由合阳县人民政府主办的“诗经合阳区域公共品牌启用”新闻发布会在西安举行。
合阳县人民政府副县长安建军介绍说，合阳古称“有莘国”，地理位置优越，发展现代农业条件得天独厚，先后被命名为中国红提之乡、国家无公害水果生产基地县、国家标准化水产养殖示范县、国家级电子商务进农村示范县、陕西现代畜牧业奶牛核心区。
全县果业面积52万亩，奶牛存栏4.6万头，水产品年产量4.5万吨，全县目前有33个“三品一标”农产品，合阳红薯、九眼莲、洽川黒乌鳢等获得国家地理标志保护认证。
合阳文化底蕴深厚，中国第一部诗歌总集《诗经》的开篇之作《关雎》，“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”就诞生于合阳；《诗经》共305篇，其中有30多篇都是出自或描写合阳的。合阳也被誉为诗经文化之乡、中国爱情诗之源。
“诗经合阳”是合阳县首个农产品区域公共品牌，该品牌融合了合阳丰富的特色农产品和深厚的地域文化，旨在以品牌化为引领，打造合阳电商特色网品，既培育一批特色突出、类型多样、核心竞争力强的小而美、小而优、小而亮的知名农产品品牌，也通过该品牌将《诗经》文化内涵融入合阳农特产品中，通过高效便捷的电子商务互联网平台，使全国人民更为直观的体会到“伊尹故里 诗经合阳”的独特魅力。
合阳县将在电子商务进农村和现代农业发展上持续发力，通过区域品牌引领，推动产业转型升级，提升“诗经合阳”区域公共品牌的价值和效益，把“诗经合阳”做成富民强县的优势产业。
编辑： 秦怡
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