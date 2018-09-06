西部网讯（记者 贺桐）9月6日下午，中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动新闻发布会在西安召开。9月29日，中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动将在合阳举办，中国黄河生态美食名城美食文化周等系列活动也将同步举办。

合阳县古称“有莘国”，是中华民族的发祥地之一。总面积1437平方公里，辖11个镇1个街道办事处，总人口51万，近年来，先后成功创建国家卫生县城、国家园林县城、国家义务教育发展均衡县、省级文明县城、省级环保模范县，荣获中国生态魅力县、全国美丽乡村建设先进县，是国家级生态示范县、中国诗经之乡、中国红提之乡、中国民间文化之乡。

合阳是诗经发源地，“三皇五帝”之一帝喾安葬于此，孔子高徒子夏设教于此，汉隶精品《曹全碑》出土于此，中国烹饪始祖、商代名相伊尹生于此。伊尹，又名伊挚，他创立的“火候论”和“五味调和论”，奠定了中华美食的起源和基础，中国烹饪协会六届理事会第二次会议确认伊尹为中国烹饪始祖。

据《孟子》记载“伊尹耕于有莘之野”，在公元前21世纪，夏启封支子于莘（今合阳），称“有莘国”。另据《清乾隆三十四年版合阳县全志》等史料记载，合阳县百良镇为伊尹的出生埋葬之地，生于尹庄，葬于莘村。该镇许多地方都有伊尹的历史典故和生活痕迹。如“尹庄”“莘村”“阿场”“三汲”等地名；尹庄村的过赛日庙会都是以伊尹的“诞辰”“忌日”为主题。明清时合阳地方志中都有详细叙述伊尹生地、墓地及功绩。现有的伊尹墓前碑刻为明代修复碑，而石狮被专家鉴定为汉代石刻，莘庄村吕姓人家后裔相传为守陵人。这些有力的证明了合阳为伊尹故里。

2016年10月21日，中国烹饪协会第26届中国厨师节在渭南召开，合阳作为分会场，举办了首届中国烹饪始祖伊尹祭拜活动。为深化合作，中国烹饪协会与渭南市政府签订了战略合作框架协议，明确将中国烹饪始祖伊尹祭拜活动列为常态化活动。2017年10月29日举办了第二届中国烹饪始祖伊尹祭拜活动，活动受到了全国厨师界的广泛关注，得到了全国各级媒体的支持报道，更亮相中央电视台国际频道，影响深远。今年，在各方的支持和帮助下，2018年中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动于9月29日，在合阳洽川举行，这是弘扬中华饮食文化的又一次盛会。为筹备好本次祭拜活动，合阳县委、县政府高度重视，成立了由县政府主要领导任组长的活动筹备领导小组，邀请陕西省广播电视台、西部网高层次、高水平策划本次活动。

2018中国烹饪始祖伊尹祭拜活动邀请全国各地烹饪餐饮行业组织代表，陕西省商务厅、渭南市政府、渭南市商务局和合阳县领导，第八届全国烹饪技能大赛陕西赛区获奖选手参加。

本次祭拜活动将进一步弘扬中华饮食文化、促进餐饮转型升级，提升陕菜知名度，推动合阳县三产服务业大发展、大繁荣，助力建设“黄河旅游核心区”，打造旅游新的增长极，促进县域经济社会快速发展。