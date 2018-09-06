陕西8月报告法定传染病18325例  近期注意防范流感

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（9月6日）从陕西省卫计委获悉，8月1日至31日，全省共报告法定传染病18325例，死亡28例。
其中，甲类传染病无发病、死亡病例报告。
乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人禽流感、麻疹、狂犬病、炭疽、白喉、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告外，其余16种传染病共报告发病7625例，死亡27例；报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾、百日咳，占发病总数的90.77%。
同期，全省共报告丙类传染病10种10700例，死亡1例。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎，占丙类传染病发病总数的98.76%。
当前，正值初秋时节，昼夜温差大，极易发生流行性感冒、腮腺炎等呼吸道传染病。同时，各大中小学校及幼儿园开学，易感人群聚集，极易引发“开学综合征”。省卫计委要求，各级疾控机构要进一步加强对学校、托幼机构等重点场所和重点人群呼吸道传染病、肠道传染病疫情的主动监测，主动搜索病例发现病例，果断采取控制措施。
省卫生计生委提醒广大公众：要保持个人和环境卫生，多开窗、勤通风，尽量避开人多吵杂聚集性环境;9至11月是接种流感疫苗的最佳时期，建议老人、儿童以及体弱多病者适时接种流感疫苗。
编辑： 彭芬
娱乐刘耕宏一家为儿子宇恩办7岁生日派对，宇恩、泡芙等三个宝贝一起出镜，三人面容相似，玉雪可爱，宛如复制粘贴。刘耕宏给儿子办完生日派对赶去工作09-06
娱乐照片中吴磊穿着北京电影学院的白色T恤，戴着迷彩帽，面带笑容，青春帅气。” 吴磊穿北电T恤戴迷彩帽09-06
娱乐9月5日，在意大利威尼斯，电影《我们的时光》导演卡洛斯·雷加达斯出席拍照式。09-06
娱乐此前她的个人工作室也表示“和老朋友相见总是特别开心”，对此网友也纷纷表示期待仙姑今年的造型再次惊艳观众。09-06
娱乐近日，有网友晒出一组关晓彤回校参加活动的照片，穿着北京电影学院T恤的她扎着丸子头，一路面带微笑，与路人签名、合影，十分亲切。关晓彤给路人签名09-05
娱乐近日，张钧甯第二次受某品牌官方邀请前往纽约观看2019春夏大秀，以一身帅气中性风时尚穿搭开启时装周之旅。09-05
娱乐在舞台上他不吝为每一个“好声音”转身;在荧幕之外，谢霆锋还大方带着自己的战队成员现身大排档吃夜宵。09-05
娱乐 据悉，由张天爱、陈柏霖等人主演的青春励志爱情剧《鳄鱼与牙签鸟》正在法国波尔多紧锣密鼓的拍摄中，期待她在剧中为大家带来精彩的表现。09-05
娱乐世界儿童和青少年戏剧艺术大会中以“从儿童文学到儿童戏剧——儿童戏剧的改编艺术”为主题的研讨活动在中国儿童艺术剧院四楼排练厅举行。09-05
娱乐既有《邪不压正》《狄仁杰之四大天王》等大导演新作，又有《西虹市首富》的异军突起，还有《一出好戏》的高分处女作。09-04
娱乐如今，云阳已经在8月10日正式通过国家脱贫验收，陈坤希望，接下来大家都能够继续一起努力，在2020年前实现小康目标。09-04
娱乐数千条转发评论里，网友们都有相似的想法——“不开倍速都不适应”“那是因为没有三倍四倍的播放”。09-04