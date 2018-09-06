人民币发行70年纪念展开展 500余珍品展示"中国名片"

“中国名片——人民币发行70周年纪念展”巡展西安站在大唐西市艺术品中心拉开帷幕。

展览共分十大板块，展出珍品500余件。

西部网讯（记者 彭芬）为纪念中国人民银行成立暨人民币发行70周年，今天（9月6日），“中国名片——人民币发行70周年纪念展”巡展西安站在大唐西市艺术品中心拉开帷幕。此次展览是向社会公众宣传、普及人民币知识，充分展示人民币这张“中国名片”魅力的重要平台，将持续到9月14日。

500余件珍品展示人民币发行史

本次巡展由中国人民银行货币金银局主办，中国印钞造币总公司、中国人民银行西安分行承办，西安印钞有限公司协办。展览共分十大板块，展出珍品500余件，涵盖中华人民共和国发行的五套人民币、纪念币（钞）以及假币打击与防范、人民币发行与流通、人民币跨境流动等方面内容。

展览以实物和图片展出为主，兼具文献、音频、视频、互动体验等形式，不仅向社会公众生动地展示了人民币的精湛印制技艺、发展传承和独特魅力，也进一步展示了中央银行、商业银行及相关机构在党的领导下，为大国的崛起和腾飞所走过的艰难历程和光辉岁月。

当天还举行了陕西省反假货币宣传活动。

线下面对面普及反假币知识 线上扫码答题寓教于乐

当天还举行了主题为“不忘反假初心，擦亮国家名片”的陕西省反假货币宣传活动。活动通过现场宣传、文艺展演、反假知识有奖竞答等丰富多彩的形式，吸引了广大市民的积极参与。

活动现场，各金融机构宣传人员面对面向广大群众普及人民币相关知识和识别方法，并就冠字号码解决假币纠纷进行了宣讲。公安干警结合假币风险防范宣传片，教会广大群众假币防范措施和快速举报方法。

据了解，本次反假货币户外宣传活动期间，线上活动也精彩纷呈。反假小超人网络知识扫码答题活动，让群众在学习反假币知识之余，更是有机会获得精美礼品；反假币APP“人民币鉴别宝典”利用交互性强的AR技术，将反假币知识声形并茂地展现，生动有趣、易于记忆。

编辑： 彭芬