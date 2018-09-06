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西安航天星苑经适房项目暂缓选房 具体时间另行通知

时间：2018-09-06 14:33:05  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安航天星苑经适房项目暂缓选房 具体时间另行通知

因西安城苑房地产实业有限公司涉嫌违规销售航天星苑经济适用住房，目前正在开展调查取证工作，为切实维护群众权益，原定于9月7日至9月10日的选房工作暂缓。

关于航天星苑经适房项目暂缓选房的通告。

西部网讯 今天（9月6日），记者从西安市住房保障和房屋管理局了解到，航天星苑经济适用房项目一期1#-3#楼756套住房，已于9月3日通过公证摇号方式产生了结果，拟定于9月7日至9月10日进行公开选房。因西安城苑房地产实业有限公司涉嫌违规销售航天星苑经济适用住房，目前正在开展调查取证工作，为切实维护群众权益，原定于9月7日至9月10日的选房工作暂缓。

待该项目违规销售问题查处完成后，再重新启动选房工作，具体选房时间另行通知。

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编辑： 张娟

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