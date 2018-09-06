上半年咸阳各类市场主体增长21.1% 总量达16.8万户

9月6日，咸阳市召开优化提升营商环境新闻发布会。
西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月6日）上午，记者从陕西省“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会上了解到，今年上半年，在陕西省优化提升营商环境监测考核评价中，咸阳市综合排名第7位，31项考核指标中有23项指标好于或与全省平均值持平，其中办理纳税所需时间、不动产登记办理成本等指标排全省第1位。
新增市场主体22166户 总量达16.8万户
据悉，咸阳市委、市政府确定2018年为营商环境和行政效能“双提升年”，将优化提升营商环境工作作为“四场攻坚战”之一，成立了以市长任组长、相关副市长任副组长的优化提升营商环境工作领导小组，统筹协调推进各项工作。
记者在发布会上了解到，咸阳市已开通企业登记网上办理系统，所有企业登记业务类型均可在网上办理，在市政务服务中心设立高新分局“证照分离”登记窗口，今年上半年，全市新增各类市场主体22166户、增长21.1%，市场主体总量达到16.8万户。
113项纳税服务“全程网上办” 网报开通率达99%
据了解，咸阳市在优化纳税服务方面，取消了7大类398项资料，推行6大类106项办税办费事项“省内通办”，公布3大类113项“全程网上办”清单，纳税人通过网上税务局即可全程在线办理清单事项。
国家税务总局咸阳市税务局联合党委书记、局长蔺轩向记者介绍，今年以来，他们先后取消了7大类398项涉税资料报送，向社会公布了9大类267项“最多跑一次”清单，与年初相比，纳税人平均办税时间压缩了35%以上，平均等候时间减少了32%以上。
他说，要持续优化纳税服务，一方面是整合优化服务资源，目前咸阳市21家办税服务大厅全部实现了“一厅通办”和“一窗通办”，另一方面，打破涉税业务办理限制，目前已有6大类106项办税办费事项“全市通办”和“省内通办”。再者是推广智能办税，目前咸阳市企业类纳税人网报开通率已达99%，办税厅人流量比年初减少了30%以上。
编辑： 马晴茹
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