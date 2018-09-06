中英大学生进行橄榄球友谊赛，西北工业大学对阵英国剑桥大学。

西部网讯（记者 苏静萌 贺桐 通讯员 苟秉宸）9月5日，应教育部国际合作与交流司、中国大学生体育协会、英国文化教育协会邀请，英国诺森比亚大学橄榄球队出席在西北工业大学举办的第四届中英大学生体育文艺周，与中方大学进行多场七人制橄榄球友谊赛及体育文化交流活动。

英式橄榄球也称软式橄榄球，运动员不穿护具，基本上采用足球运动员的服装。英式橄榄球是一项充满激情的的球类运动，需要运动员有聪明的头脑，周全的大局观，战术素养，只有这样才能完全地诠释这项运动的真谛。现已被列入奥运会比赛项目。所以，橄榄球对于体能与脑力有着莫大的锻炼作用。通过英式橄榄球的锻炼、强身健体、开发大脑、激发潜能、培养橄榄球精神的同时塑造优秀品格。

“作为学校和国家的使者，非常高兴能够来到古都西安，已深深地被这座历史文化名城所吸引，也非常荣幸能与国内双一流名校同场竞技，和西北工业大学学生共同分享体育的乐趣。”英国诺森比亚大学体育部外事负责人、橄榄球队领队凯蒂·斯托里在接受记者采访时说。

“通过不同形式的合作交流，不仅可以促进两国学生之间的交流，促进不同文化之间的交融，也更加促进我们两校间的战略合作与发展。同时诺森比亚大学与西北大学的这次友谊赛也是从另一方面烘托了一带一路的重要性。”英国诺森比亚大学校长乔恩·雷斯特说。

在这次体育领域的“邂逅”，将英国诺森比亚大学与西北工业大学两校间校际交流与合作的友谊再一次提升到全新高度。在为期一周的中英大学生交流活动中，英国诺森比亚大学与国际战略合作伙伴之一的西北工业大学进行了更深层次的合作交流。积极响应“一带一路”倡议，聚焦智能制造，针对智能产品生命周期设计的理论、实践及教育领域出现的新问题、新技术、新方法及新趋势进行交流与探讨。

两校共同签署合作谅解备忘录，双方愿意共同致力于促进体育与科研领域的合作与交流，包括开展体育文化与学术交流、学术论坛及媒体合作等一系列活动，为中英两国大学生橄榄球、篮球等体育项目的发展提供一个学习交流体育科学知识和理念的平台。