消灭“因病致贫” 陕西省交通厅为贫困户做健康体检

陕西省交通运输厅对长武县巨家镇马家村开展健康扶贫体检活动
西部网讯（记者 刘望 通讯员 周睿）因病致贫因病返贫是阻碍农村脱贫工作的一道坎，为从根本上帮助贫困户脱贫，9月5日，陕西省交通运输厅对长武县巨家镇马家村开展健康扶贫体检活动，将“因病致贫”消灭在萌芽状态。
省交通运输厅驻村工作队联系陕西省交通医院共对该村建档立卡贫困户60岁以上、一般户70岁以上老人，驻村帮扶工作人员等共计百余人提供了体检服务。省交通医院本次共派出20余名医务人员对包括内、外、眼科、B超、心电图等12项内容进行了检查。
驻村工作队工作人员介绍，本次体检活动的开展，是为确保能够及早发现贫困户及老龄村民存在的健康隐患，为及时就诊治疗，最大限度减少因病致贫现象发生提供保障。随后，省交通运输厅还会就此次体检结果组织专业医务人员前往马家村，针对不同的患病群众给予咨询建议和治疗帮助。
编辑： 刘望
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