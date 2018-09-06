第五届丝艺节开幕在即 开幕演出聚焦“丝路传奇”

第五届丝绸之路国际艺术节开幕演出《丝路长歌—大漠传情》带妆彩排。
第五届丝绸之路国际艺术节开幕演出《丝路长歌—大漠传情》带妆彩排。
西部网讯（记者 苏静萌）“西安是古丝绸之路的起点，也唐朝的首都，也是我们这部剧故事开始的地方。”新编历史京剧《丝路长歌—大漠传情》策划、国家京剧院党委书记宋晨说。9月7日，该剧将作为开幕演出，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，目前全团上下正在为开幕演出做最后的准备。
新编历史京剧《丝路长歌—大漠传情》讲述大唐丝绸商帮从长安出发，穿越大漠向中亚古国传递国礼，从而同心携手、畅通丝路的传奇故事。该剧以京剧这一最具代表性的中国传统表演艺术形式，展现了古代丝绸之路沿线各国人民开拓奋进、命运与共的珍贵情缘，构建起一幅情满丝路、长歌万里的画卷。
该剧在立足戏剧创作规律、发挥京剧艺术特点的同时，在史诗化、流动性、纵深感上着力，打造气象恢宏、辽远阔大的风格意境。首先，最大程度地发挥京剧唱、念、做、打、舞的形式特长，在程式化、韵律化的手段中，在虚拟性、流动性的场面里，营造马队穿行、大漠御敌、互市贸易、烽火争辩等具有高度历史感、写意性和中亚地域特征的的舞台场面。同时，深入人物内心，运用京剧细腻的抒情手段，展现事件关键节点上，主人公的内心冲突和精神抉择，展现其所投射出的不屈不挠、以心换心的丝绸之路精神品格。
据宋晨介绍，为积极响应国家“一带一路”倡议，展现和平、友谊、合作、共赢的时代主题，国家京剧院在去年启动了《丝路长歌－大漠传情》的创派工作，并于今年年初正式亮相舞台。经过数次打磨提升后，将在丝绸之路国际艺术节上与古城观众见面。而按照计划，明年国家京剧院还将推出《丝路长歌－沧海扬帆》，与《丝路长歌－大漠传情》一起展现“一带一路”这一宏大主题。
编辑： 泽昊
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