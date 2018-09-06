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西安地铁北大街等站电梯保养 中秋国庆期间可正常使用

时间：2018-09-06 09:38:12  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安地铁北大街等站电梯保养 中秋国庆期间可正常使用

记者今天（9月5日）从西安地铁了解到，因地铁二号线电扶梯设备已高强度持续运行7年，西安地铁依据维护规程将定期对电梯进行深度维护；现定于近期（具体时间见附表）依次对凤城五路、北大街、会展中心、体育场4站共计5台垂直电梯进行深度保养，在此期间设备暂停使用。

西部网讯 记者9月5日从西安地铁了解到，因地铁二号线电扶梯设备已高强度持续运行7年，西安地铁依据维护规程将定期对电梯进行深度维护；现定于近期（具体时间见附表）依次对凤城五路、北大街、会展中心、体育场4站共计5台垂直电梯进行深度保养，在此期间设备暂停使用。

同时，为进一步提升地铁车站环境，根据车站设施改造统一安排，西安地铁计划于9月6日至2018年9月21日对小寨站E、F通道地面进行半封闭施工改造，施工期间车站将加派人员做好客流疏导。因施工给大家带来不便，敬请谅解。 ​​​​

凤城五路、北大街、会展中心、体育场站电梯深度保养进度表。

 

编辑： 张娟

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