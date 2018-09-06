40年•40城•40人|从治水到兴水 陕西多了一份灵动

如今的渭河，芦苇连天，景色宜人。
汉城湖龙舟节比赛，水为人提供了生活娱乐的场所，人给水带去满满的活力。
西部网讯（记者 凌旎） 说起西安市内的散心去处，市民十有八九都会推荐汉城湖公园。在闹市中感受湖泊的静谧，在湖泊的映衬下领略西汉的繁荣与强大，汉城湖满足了市民“一伸脚就能旅行”的愿望。可是在2006年之前，这里还被叫做团结水库，因常年承担着城市污水排放，环境脏乱不堪。市民避之不及，城北的规划工作也很难展开。
2006年，汉城湖水环境综合治理工程正式启动。6年后，整个景区水面850亩，景观绿化1031亩，吸引游客无数，北城的水生态“活”了。
善治秦者先治水 陕西“母亲河”旧貌换新颜
7年前，西安人绝不会想到，曾经洪灾泛滥、滩涂遍地的渭河如今成了全国最大的河流生态公园。一位住在沿岸的农户感叹，之前发大水得站在房顶上才能不被淹；而如今，“万顷芦荡”“千亩荷塘”“百里画廊”“十里花海”成了市民休闲的好去处。“母亲河”美了，农民日子好过了，可谓“晚来清渭上，一似楚江边。渔网依河岸，人家傍水田”。
2011年，渭河综合整治工作开启，始于唐代咸阳柳堤的渭河堤防工程在21世纪得以延续，388公里的渭河两岸发生了翻天覆地的变化。
纵观改革开放40年，团结水库改造、渭河治理只是陕西水利人与水博弈共生的一个缩影。秉持“善治秦者先治水”理念，历届省委、省政府无一不把水利建设摆在重要位置，走出了一条在改革中发展、在发展中改革的治水兴水之路。
对于居住在三秦大地上的人们来说，吃水用水越来越放心，与水相伴的机会也越来越多。
编辑： 沈晓芳
娱乐9月5日，在意大利威尼斯，电影《我们的时光》导演卡洛斯·雷加达斯出席拍照式。09-06
娱乐此前她的个人工作室也表示“和老朋友相见总是特别开心”，对此网友也纷纷表示期待仙姑今年的造型再次惊艳观众。09-06
娱乐近日，有网友晒出一组关晓彤回校参加活动的照片，穿着北京电影学院T恤的她扎着丸子头，一路面带微笑，与路人签名、合影，十分亲切。关晓彤给路人签名09-05
娱乐近日，张钧甯第二次受某品牌官方邀请前往纽约观看2019春夏大秀，以一身帅气中性风时尚穿搭开启时装周之旅。09-05
娱乐在舞台上他不吝为每一个“好声音”转身;在荧幕之外，谢霆锋还大方带着自己的战队成员现身大排档吃夜宵。09-05
娱乐 据悉，由张天爱、陈柏霖等人主演的青春励志爱情剧《鳄鱼与牙签鸟》正在法国波尔多紧锣密鼓的拍摄中，期待她在剧中为大家带来精彩的表现。09-05
娱乐世界儿童和青少年戏剧艺术大会中以“从儿童文学到儿童戏剧——儿童戏剧的改编艺术”为主题的研讨活动在中国儿童艺术剧院四楼排练厅举行。09-05
娱乐既有《邪不压正》《狄仁杰之四大天王》等大导演新作，又有《西虹市首富》的异军突起，还有《一出好戏》的高分处女作。09-04
娱乐如今，云阳已经在8月10日正式通过国家脱贫验收，陈坤希望，接下来大家都能够继续一起努力，在2020年前实现小康目标。09-04
娱乐数千条转发评论里，网友们都有相似的想法——“不开倍速都不适应”“那是因为没有三倍四倍的播放”。09-04
娱乐近日，黄子韬现身某活动，一身黑色西装出席的他精神饱满、状态十足，元气满满地开始新一轮工作周期。09-04
娱乐由中央广播电视总台与教育部合作的大型公益节目《开学第一课》，从2008年开播至今已陪伴中小学生走过11年。09-03