鄠邑拆除12栋违建别墅 土地复耕交还农民

蒋村镇白龙沟村违建别墅被拆除

9月5日上午，鄠邑区蒋村镇白龙沟村举行了土地复垦移交仪式。

两名工作人员正在对复垦土地测量距离

西部网讯（记者 张琪）9月5日上午，鄠邑区蒋村镇白龙沟村村委会前举行了违建土地复垦移交仪式，拆除12栋违建别墅占地24.48亩，拆除后将进行土地复耕交还村民，引来不少附近村民围观。

“拆了高兴嘛，这么多年了，违建的建筑一直占用耕地，现在政府出面解决，还能复耕，政府又把土地交还到我们农民手上，心里当然开心。”土生土长的白龙沟村民毛永峰告诉记者，前段时间就听说这块地要拆了，没想到政府动作这么快，今天是专门过来看这个复耕仪式。

据了解，蒋村镇白龙沟村的12栋违法建筑占地24.48亩，长久荒废无人居住。按照省、市关于落实习近平总书记重要批示精神对秦岭北麓西安境内违规建别墅问题专项整治的工作方案，8月14日，鄠邑区政府将蒋村镇白龙沟村一块占地24.48亩的12栋违法建筑拆除，相关部门迅速将违建拆除后土地进行彻底垃圾清运，土地部门历时半个月将表土进行剥离、深翻、平整、检测、追肥等一系列工作，经过专家组现场踏勘，地块耕地质量等级达到九级，高于周边耕地质量。

“这块违建的地经过检测，土壤适合耕种，复耕之后之后村民可以承包耕种，我们村属于贫困村，这也将为村民们带来新收入。”白龙沟村村支书李树林说，目前村上还有28户72人贫困人口，土地复垦后，村上也会积极的想办法，带动村民继续发展好种植产业，提高村民收入。

截至9月5日，鄠邑区实际累计拆除违建258宗345处，拆除违建总面积110777.71平方米（其中别墅类33宗103栋，面积39940.45平方米）

编辑： 泽昊