生态环境保护工作不力被处分 安康市纪委8个月处理59人

西部网安康讯（记者 毛明博）9月4日记者从安康市纪委、监委召开媒体通气会上了解到，截止8月底，安康市有59人因在生态环境保护工作不力被给予党纪政务处分。

今年以来，按照中、省、市有关生态环保问题整治工作要求，安康市纪委、监委始终以强烈的政治担当，坚持问题导向，强化执纪问责，把推动生态环境保护责任落到实处。

按照“以最严态度、最严措施、最严纪律”加强生态环境保护的要求，坚持生态环保领域问题线索优先处置、跟踪督办，重点查处在环境问题整改工作中履职不力、监管不严、失职渎职、整改缓慢、推诿扯皮等违纪违规行为。

目前，安康市纪委、监委已彻查整治中省环保督察和2017年省级联合执法检查反馈的问题中未完成整改任务的37个问题，以及今年6月省秦岭生态环境保护专项执法督察组反馈的饮用水源区保护不到位、河道非法采砂、自然保护区内违法违规建设等16个具体问题，逐一对照上级整改要求作专项督查，实行销号原则，督促整改落实。

编辑： 肖昌希