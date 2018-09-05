安康8个月查处412件扶贫领域问题 27人被移送司法机关

西部网安康讯（记者 毛明博）“汉滨区叶坪镇统计站副站长陈刚2017年6月在叶坪镇椒沟村帮扶五保贫困户余某期间，利用代余某保管五保金存折之便，私自支取5100元现金用于个人开支。2018年5月，陈刚受到行政记过处分，违纪资金被收缴……”前不久，通过媒体报道后陈刚的违规行为被晾晒在阳光下。这只是安康市在扶贫领域内被曝光的众多案件中的一个。

今年1月至8月，安康市纪委、监委立足来信、来访、来电、网络举报这四位一体受理主渠道，广泛收集扶贫领域腐败和作风问题线索。通过制发《进一步规范扶贫领域涉嫌违纪违法问题线索移送通报工作办法》，强化职能部门线索移送工作，建立扶贫领域问题线索台账，做到有反映必受理、必登记、必查核。

9月4日，安康市纪委召开媒体座谈会向社会通报纪委、监委在扶贫领域执纪等情况。

安康市纪委副书记、市监委副主任田静介绍，今年以来，安康市纪委、监委坚持督导传压，将扶贫领域监督执纪问责工作纳入季度追赶超越考核内容，对工作落后县区进行约谈、对扶贫领域“零查处”的镇办逐一通报。在积极开展扶贫领域问题线索“大起底”和“回头看”工作外，通过坚持严查快办，对扶贫领域问题优先处置、优先办理，采取重点督办、提级办理、下沉督导、直接查办等手段，出重手、用实招，形成了强有力地震慑。

数据显示：1至8月，安康市纪检监察机关共查处扶贫领域问题412件，处理517人，党纪政务处分337人，移送司法机关27人。安康市纪委直查9件，给予党纪政务处分14人。对查处问责的典型案例进行点名道姓通报曝光。2018年以来，共通报曝光扶贫领域违纪违规典型案例27件38人，其中安康市纪委通报曝光8件8人。

编辑： 肖昌希