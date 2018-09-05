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安康多县区轻度干旱 黄洋河等4条河流较同期偏枯8成以上

时间：2018-09-05 18:46:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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安康多县区轻度干旱 黄洋河等4条河流较同期偏枯8成以上

安康市水利局通报的8月份降雨情况统计显示：8月份安康市月平均降水量73mm，与历史同期比较偏少5成；主要江河径流偏枯，月河、任河、池河、恒河偏枯6～7成，黄洋河、坝河、蜀河、白石河偏枯8～9成，部分县区出现轻度干旱，安康电站等大型水库总蓄水量比上月初减少。

西部网安康讯（记者 毛明博）安康市水利局通报的8月份降雨情况统计显示：8月份安康市月平均降水量73mm，与历史同期比较偏少5成；主要江河径流偏枯，月河、任河、池河、恒河偏枯67成，黄洋河、坝河、蜀河、白石河偏枯89成，部分县区出现轻度干旱，安康电站等大型水库总蓄水量比上月初减少。

根据相关站点数据统计，8月份各安康市平均降水量73mm，其中汉滨、汉阴、紫阳、旬阳等区县降水量5565mm，石泉、平利、白河等县降水量7076 mm，镇坪、宁陕等县降水量82mm左右，岚皋县123 mm。与历史同期相比，岚皋、白河等县偏少24成，宁陕、平利、石泉、镇坪等县偏少近5成，汉滨、汉阴、紫阳、旬阳等区县偏少6成左右。

受降雨偏少等因素影响，除子午河、岚河有小幅涨水过程外，其余河流无洪峰过程。与历史同期比较，汉江安康段偏枯2～6成，岚河偏枯近2成，子午河偏枯近4成，月河、任河、池河、恒河偏枯6～7成，黄洋河、坝河、蜀河、白石河偏枯8～9成。

编辑： 肖昌希

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