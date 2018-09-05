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省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组督查安康“扫黑除恶”

时间：2018-09-05 18:44:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组督查安康“扫黑除恶”

根据省委、省政府的安排，省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组向社会发布公告称，从2018年9月4日起至9月28日在安康市督查扫黑除恶工作。

西部网安康讯(记者 毛明博）根据省委、省政府的安排，省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组向社会发布公告称，从2018年9月4日起至9月28日在安康市督查扫黑除恶工作。

举报电话：0915-3183782、0915-3183871；

举报信箱：安康市邮政专用信箱0009号；

受理举报电话时间：每日8:00时至18:00时。主要受理安康市及所辖县（区）涉黑涉恶违法犯罪及幕后“保护伞”问题线索。

欢迎安康市广大人民群众积极参与和支持正在开展的扫黑除恶专项斗争，我们将依法保护举报人的个人信息。

编辑： 肖昌希

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