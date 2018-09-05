省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组督查安康“扫黑除恶”
时间：2018-09-05 18:44:25
来源：西部网-陕西新闻网
作者：毛明博
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省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组督查安康“扫黑除恶”
根据省委、省政府的安排，省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组向社会发布公告称，从2018年9月4日起至9月28日在安康市督查扫黑除恶工作。
西部网安康讯(记者 毛明博）根据省委、省政府的安排，省委扫黑除恶专项斗争第六督导检查组向社会发布公告称，从2018年9月4日起至9月28日在安康市督查扫黑除恶工作。
举报电话：0915-3183782、0915-3183871；
举报信箱：安康市邮政专用信箱0009号；
受理举报电话时间：每日8:00时至18:00时。主要受理安康市及所辖县（区）涉黑涉恶违法犯罪及幕后“保护伞”问题线索。
欢迎安康市广大人民群众积极参与和支持正在开展的扫黑除恶专项斗争，我们将依法保护举报人的个人信息。
编辑：
肖昌希
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体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
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财经专家表示，8月制造业市场需求增速仍处于相对较好水平，生产增速稳中有升，未来仍需着力扩大内需，进一步缓解短期经济下行压力。09-03
文化如今的大西安，呈现出年轻活跃、活力四射的面貌。在本地人眼中，西安在变化，历史文化气息依旧，城市蓬勃发展。09-05
文化以“弘扬丝路精神、凝聚产业力量”为主题的第九届中国西部文化产业博览会，将于9月7日至10日在西安曲江国际会展中心举行。09-04
文化胡和平强调，站在新时代新起点，省戏曲研究院和全省文艺战线要坚持党的领导，传承红色基因、弘扬延安精神。09-04
文化唢呐，以其声音洪亮、曲调明快深受人们的喜爱。而在我国众多的唢呐演奏中，又以子长唢呐最令人震撼。09-03
文化今年是陕西当代著名作家柳青逝世40周年，由西安话剧院创排的话剧《柳青》正在紧张有序地开展最后的冲刺排练工作。08-31
文化《照金岁月》以陕甘边照金革命根据地为创作素材，反映了20世纪30年代初陕甘边照金革命根据地的革命斗争历史。08-30
文化西安作为古丝绸之路的起点，当前正进入“一带一路”、自贸区、国家中心城市、大西安建设等诸多战略机遇叠加的黄金发展期。08-30
文化第五届丝路国际艺术即将于今年9月7日—21日在西安举行，顾劲松透露参与本届艺术节各项活动的国家和地区将达到118个，创历史新高。08-29
文化学录取通知书是学校赠予学生的第一份礼物，是一张具有学校特色的名片。小小的录取通知书上，有文化、有艺术、有科技，更有温度。08-29
文化陕西省级文物保护单位新增280处，加上此前公布的第六批811处、单独公布的40处长城遗址，陕西省级文物保护单位总数增至1131处。08-27
文化秦腔幼苗委培班通过“实践派”与“学院派”的强强联手，为秦腔艺术培育新一代传承人。08-23
文化经过专家初审、复核和专家终审3轮评选并经批准，陕西省西安市成为2019年“东亚文化之都”中国当选城市。08-22
三农农民要建一所新房子，除了需要钱之外，还必须要解决三个问题：把房子建在哪里？建什么样的房子？建多大的房子？09-05
三农今年东西部扶贫协作工作全面提速，东部省市计划投入财政资金134亿元，破解贫困人口就业44万人。09-05
三农截至目前，全国快递网点乡镇覆盖率超过了90%，建制村直接通邮率超过97%。09-05
三农在急速城镇化的过程中，一些城镇的教育压力会越来越大，因此如耒阳这样“大班额”引发矛盾的不会是个例。09-05
三农中华商标协会首次发布了《2018延安地理标志商标品牌价值排行榜》，总价值达1787773.03万元。09-05
三农全省新建特色经济林43.4万亩、改造特色经济林52.9万亩，超额完成任务；森林旅游人数超过1500万人次，综合收入近50亿元。09-05
三农汉中市财政局在实施教育扶贫项目中，今年上半年拨付三亿元，资助贫困学生38万余人。09-05
三农回乡创业的罗婵已带动当地三百多户贫困户发展食药用菌产业，就业带动贫困户人均年增收六千余元，产业带动贫困户户均年增收两千余元。09-05
三农镇安县针对贫困家庭状况千差万别、致贫原因多重叠加、帮扶措施不够精准等实际，探索推行“户分三类、精准帮扶”工作机制。09-05
三农今年以来，旬邑县深化财政支持，切实做好预算安排、统筹整合、优化效益、拨付监管等工作，全力做好精准脱贫工作。09-05
三农一座“不忘初心、牢记使命”主题教育馆，运行仅一个月，就有近3000名党员前来接受教育。09-05
三农对今年耕地轮作休耕试点任务落实情况开展工作督导，目前督导工作已全部结束。总体看来，耕地轮作休耕试点正有力有序推进。09-03
旅游9月3日，市民在在上海地铁陕西南路站文化长廊内欣赏石库门前的市井生活。09-05
旅游9月4日，东嘎乡祺玛党庆现代农业发展专业合作社的社员将土豆装袋。 近日，西藏日喀则市桑珠孜区东嘎乡6000余亩土豆喜获丰收。09-05
旅游为迎接宁夏回族自治区成立60周年，宁夏银川市陆续在城市主干道、贺兰山体育场、城市公园等地布置各色花卉及灯笼等装饰。09-05
旅游香港特区政府宣布，《广深港高铁（一地两检）条例》（下称《条例》）4日开始实施。09-05
旅游2018年9月“旅游蜂向标”，四川六大热门景区门票集体降价，掀起秋季旅游热潮，亚运会让印尼成为热度增长最快的出境游目的地。09-05
旅游北京日报8月27日刊登了《景点附近常有车辆占道候客》的报道，反映地安门西大街路边，有不少私家车和大客车随意停车接送乘客的现象。09-05
旅游9月3日，由中国国家博物馆与中共陕西省委宣传部、陕西省文物局共同举办的“大唐风华”展览在北京中国国家博物馆开幕。09-04
旅游9月3日，工作人员取出养心殿正脊内的宝匣后将瓦片放回原处。当日，故宫养心殿研究性保护项目修缮开工仪式在北京举行。09-04
旅游国家公共信用信息中心网站3日发布《8月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明》。09-04
旅游暑期历来是旅游旺季，在报班补课之余，更多家长愿意“寓学于游”，让孩子在旅行的过程中看世界、获新知。09-04
旅游近几年非洲国家不断放宽对华签证政策，同时加上直飞航线的增加，非洲目前已经成为中国游客非常重要的出境游目的地。09-04
旅游近日，《北京旅游绿皮书：北京旅游发展报告（2018）》（以下简称《报告》）发布。09-04
美食吃了那么多的三明治，吃货妹子居然没发现这些奇特的吃法，恭喜你，吃完这些三明治，你会重新认识三明治的。09-05
美食减肥的必要条件之一就是喝水。胖啊、便秘、皮肤长斑、，可能是没有喝够水，身体代谢无法顺畅的进行。09-05
美食皮肤对女性来说至关重要，想要自己冬季的肤质会更好些。所以趁着现在，不妨让养颜美食加持，吃出白皙水润润的皮肤吧。09-05
美食可乐是碳酸饮料，而碳酸饮料对我们身体健康的危害是不言而喻的。今天，就来为大家一一列举一下可乐的危害和哪些人不能喝。09-05
美食人们一般认为，肉类和豆类食品中才分别含有较高的动物蛋白和植物蛋白，其实蘑菇中的蛋白质含量也非常高。09-05
美食蜂蜜营养丰富，含有与人体血清浓度相近的多种无机盐和维生素，以及铁、钙、铜、锰、钾、磷等多种有益人体健康的微量元素。09-05
美食醋泡下面这三宝，更是将各种功效糅于一体，发挥得淋漓尽致。但小编还想提醒一句，肠胃功能不好的人不宜“吃醋”！09-04
美食有人研究发现猪肉富含维生素B1的食物之一，而维生素B1与大蒜所含有的大蒜素结合在一起，能很好的发挥消除疲劳、恢复体力的作用。09-04
美食宵夜吃错，影响健康；吃对了，则有益于身体。新年熬夜，小编为你介绍了7种适合当宵夜的健康食品。09-04
美食加班，似乎成了上班族的家常便饭，还是跟着小编学学情绪食疗4步法，针对性的解决“加班综合症”漂漂亮亮地打好年底加班这一仗。09-04
美食 家里的米面很容易生虫，这可怎么办呢？生了虫的米面是否还可以吃呢？相信有很多家庭都在为此苦恼。09-04
美食很多人减肥一段时间，自己认为饮食已经控制得很好了，运动也没少，就是不见瘦。出现这样情况，你就要当心自己减肥的方法。09-04
健康睡眠是健康的基石，也是我们努力工作、认真生活的能量来源。当出现失眠的时候一定要及时调整，积极治疗。09-05
健康随着秋季的到来，不少人喜欢在秋季进补，但并不是人人都适合，那么，秋季进补有哪些禁忌呢？09-05
健康入秋以后，气候逐渐转凉，同时秋高气爽，空气干燥；传统中医学把这种气候特点称为“秋燥”。秋燥可导致皮肤干燥皲裂、毛发脱落、唇干舌燥等。09-05
健康气温骤然下降会使人体新陈代谢和生理机能受到抑制，导致内分泌功能紊乱，进而使情绪低落，注意力难以集中，甚至还会出现心慌、多梦、失眠等症状。09-05
健康更年期是一生中必须经历的生理过程，尤其是女性，可能长达10年之久。这个阶段，身体会经历各种症状的侵扰，如潮热多汗、激动易怒、心悸失眠等。09-04
健康秋季人体的阴阳代谢开始阳消阴长，因此精神、情志、饮食起居等，都应该顺应秋季的气候特征，以养收为主。09-04
健康调查研究发现，同样年龄的人，掉头发的人比不掉头发的人看起来要老10岁。掉头发对心理影响也很大，很多人因此觉得自卑。09-04
健康宝宝腹泻是常见情况，如果宝宝出现了腹泻症状，一定要及时进行治疗，可试试以上偏方，如果三天后没有改善，最好到医院就诊，避免延误疾病的治疗。09-04
健康高血脂的发生是可预防的，只要平时多做好预防措施，饮食多些注意，不暴饮暴食，不摄入过多脂肪类食物，保持愉悦心情，可以避免高血脂带来的危害。09-03
健康如果患儿腹泻的症状比较严重，那么，应该尽快带孩子去医院做一下相关检查，看看是什么原因导致的，然后在医生指导下进行规范化治疗。09-03
健康10岁以前是孩子眼球发育的重要时期，如果这一时期孩子总是长时间近距离用眼，近视的风险就会大大增加。09-03
健康心脏病的危害早已为人们所熟知，但对其表现出的症状，很多人却弄不明白，以至于有的人已经出现了心脏病症状，自己却浑然不知。09-03
教育今年初，教育部曾发布2017年版普通高中课程方案和14门课程标准，修订后的课程方案和课标定于2018年秋季开学正式投入使用。09-05
教育《办法》要求，安排勤工助学岗位，应优先考虑家庭经济困难的学生，学生参加勤工助学的时间原则上每周不超过8小时，每月不超过40小时。09-05
教育是一年开学季，各大电子商务平台都摆上了醒目的宣传广告，新一轮的“开学经济”升温。09-05
教育頔、葳、芫……这些字你都认识么?9月3日，同学们陆续迎来了“开学第一课”。09-05
教育西安市烈日炙烤，1500名志愿者身着统一字样的醒目T恤，从钟楼广场出发，行至南门城墙广场，全程2小时无1人观看手机。09-04
教育金秋九月，风清气爽，又是一年新生入学时。在全国各地的大中小学校园，新生们满怀憧憬地拥抱新生活。09-04
教育山东全省共有8个县市区的学校、幼儿园遭受了不同程度灾害，初步统计全省约有受灾家庭学生1.6万名。09-04
教育学术专著虽然绝大多数不是畅销书，但对科研、教学、高端人才的培养，以至终身学习都很重要，从一个方面反映了国家创新能力和学术话语能力。09-04
教育开学季到了，不少大四学生已经开始为毕业论文发愁，“没工夫”“不会写”的论调层出不穷。市场是敏感的，大量需求下论文代写的灰色产业越来越繁荣。09-04
教育每天不停地咬手指甲，把脚趾甲也剪得光秃秃的，直到疼得无法走路才告诉妈妈。医生发现男孩的手指脚趾都已变形引起了甲沟炎。09-04
教育昨天正值广州中小学开学的第一天，在新学期，有关中小学生视力的问题引起各界关注。不少学校都亮出“新招”对付“小眼镜”。09-04
教育8月27日傍晚，有读者给北青社区报昌平版打来热线电话，反映家长们得知这个消息后有些措手不及，且当天去办退费时，发现计算方式不合理。09-03
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车其中，三款纪念版车型都搭载了新增车道偏离修正辅助功能的EyeSight驾驶辅助系统，并专用棕色真皮内饰和09-05
汽车他认为，关于马斯克在推文中声称私有化特斯拉的“资金已落实”这个问题，如果马斯克确实犯错了，应该对此立即改正。09-05
汽车设计更为简洁外，雷克萨斯针对该车的空气动力学进行了提升，并修改悬架以提高驾驶平稳性，转向也进行了升级，驾驶感更佳。09-04
汽车众创只是开始，东风雪铁龙同步宣布，从9月1日起携手阿里启动云逸众筹活动，为首批云逸预订用户定制专属福利。09-03
汽车在众人的欢呼与注视中，瑞虎车队正式拉开了瑞虎5x赛车征战2018越野09-02
汽车8月30日，比亚迪全新一代宋在成都正式发布，共有纯燃油、油电混动、纯电动三个版本15款车型，售价在7.98万元—21.99万元之间。08-31
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-31
汽车据外媒7月25日报道，迈凯伦宣布，其内部代号BP23的全新三座超跑正式定名为Speedtail。08-31
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。08-30
汽车丰田四位知情人士称，在广州和天津工厂产量扩张计划是丰田中期战略的一部分，即在2020年代初期在华年产量翻番，至200万辆规模。08-30
汽车根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。08-30
汽车作为一汽-大众全新旗舰轿车，全新一代CC具有前卫动感设计、创新前瞻科技、卓越驾控性能、舒适内饰空间、五星安全保障等优势。08-29