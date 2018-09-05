西北大学丝路研究院发布陕西"一带一路"建设十大成果

西北大学丝路研究院发布陕西“一带一路”建设五周年十大成果。
西部网讯（记者 贺桐）今天（9月5日）下午，由陕西高校“一带一路”智库机构联盟和西北大学丝绸之路研究院共同主办的“一带一路”建设五周年成果发布会在西北大学举行，发布陕西“一带一路”倡议五年来的十大成果。
入选“一带一路”倡议五周年十大成果的内容包括：
中欧班列（长安号）贯通陕西与中亚、西亚、欧洲国际贸易大通道；
陕西煤业化工集团中大中国石油项目在吉尔吉斯斯坦运营；
陕鼓集团收购捷克EKOL公司并在多个国家建立分公司；
爱菊粮油集团在哈萨克斯坦建立产业园开展农业产能合作；
法士特在泰国建立分厂并正常运营；
陕汽重卡行销中亚等国；
中俄丝路创新园“一园两地”建设；
丝博会落户陕西并连续成功举办四届；
丝绸之路国际艺术节落户陕西并成功举办三届；
欧亚经济合作产业园建设。
西北大学党委常委、副校长常江说，西北大学在全国高校“一带一路”智库排名中位列第四名。在“一带一路”倡议五周年之际，举办此次成果发布会具有重要意义，希望“一带一路”相关智库能够继续努力，积极推进“一带一路”建设。
西安市发改委副主任赵寅科说，西安市发改委与西安建设“一带一路”办公室都希望可以与西北大学就“一带一路”发展建设方面加强合作，并希望与西北大学展开全方位合作，希望西北大学能尽快成立“一带一路”智库平台，为大西安建设建言献策。
此外，西北大学丝绸之路研究院院长卢山冰还发布了中国高校“一带一路”智库排名、陕西高校“一带一路”十大智库成果等。
编辑： 贺桐
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