渭河北岸河堤路封闭改造逾期半月引不满 实因材料短缺

李先生提供的交通导改示意图照片里，详细标明了该段河堤路封路时间和绕行路线。
泾渭二路至泾渭七路之间的河堤路一处被挖开的路面。
西部网讯（记者 李卓然）“泾渭二路到泾渭七路之间的河堤路围而不建，明显是给附近居民添堵。”日前，家住西安市高陵区泾渭二路附近的市民李先生向西部网民生热线栏目反映称，渭河北岸泾渭二路至泾渭七路之间的河堤路改造工程逾期半个月，还没修好，感觉都看不到通车希望。对此，记者进行了采访。
道路封闭延期 路面还坑坑洼洼
“泾渭二路到泾渭七路之间的河堤路因渭河特大桥改造封闭了一两月，此前有公示说8月22晚24点通车，但现在道路依然被封，也没见有人施工。”李先生告诉记者，此前在泾渭二路与河堤路交汇处口设立了公示牌，但是现在已经没有了。
李先生提供的交通导改示意图上写明，该段河堤路封路时间从2018年6月18日至2018年8月22日24时，封路施工期间，该路段禁止驶入，请过往车辆绕行，详细标明了绕行路线。但公示内容并没有注明相关责任单位。
李先生表示，原本河堤路开通的时候，自己从家出发，开车经河堤路、延西高速到运动公园地铁站附近只需15分钟。现在每天都需要绕行一大圈，还经常堵车。“因为封路，现在上班每天都得多花近一个小时的时间，实在是给人添堵。”
除了道路封闭无法通行之外，还让李先生疑惑的是，封闭区间的河堤路，不知道什么原因还被挖的坑坑洼洼，却不见有人施工。
市交通局：施工原材料短缺 道路无法施工和通行
记者从西安市高陵区政府官网了解到，渭河特大桥改造工程，包括河堤路改造工程，均属于310西安过境公路二期工程，是西安市高陵区2017年建设项目计划，由高陵区交通运输局负责。
记者先拨打了高陵区交通运输局公路科的电话，公路科相关负责人告诉记者，“因为渭河特大桥与河堤路有交叉处，目前仍在施工，所以一直没有解封。但整体施工由西安市交通运输局负责，所以详细情况还需咨询他们。”
随后，记者联系到了西安市交通运输局，接电话的工作人员向记者解释到，“目前，泾渭二路至泾渭七路河堤路段的基础道路改造工作已经完成，但由于缺少沥青等材料，无法为道路铺设沥青，所以无法确定解封时间。但我们正在积极联系相关材料供应商，尽快完成道路施工，还请市民谅解。”
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