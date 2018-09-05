大数据显示45%的西安大学生毕业会留下 爱买单反和拉杆箱

大数据显示西安高校毕业生本地居留率为45%，高于全国平均水平9个百分点。
西部网讯（记者 熊惠玲）9月，对于一部分人来说正是开学季，而对于另一部分人来说却是毕业定居季，在毕业一个月后，选择在哪座城市工作生活，是所有大学毕业生踏入社会面临的“第一课题”，不同城市的毕业生流向选择和消费习惯有什么特点？日前，京东集团技术与大数据传播部公布的一份大数据给出了答案。
记者了解到，京东基于大数据用户身份识别和一段时间内用户常用地址变化，计算出主要城市毕业生在毕业之后留在本地的概率以及消费习惯的数据变化。该份数据显示，从全国层面看，约有36%的毕业生留在了自己上大学的城市。在一线城市中，北京市的高校毕业生有着最高的本地居留率，高达51%；而广州和上海的居留概率相对来说就要低一些，为40%。在西部，成都这座“让人来了就不想走”的城市，和以“抢人”著称的西安，都属于高校云集的中西部核心城市，高校毕业生本地居留率较高，成都为48%，西安为45%。
西安市的城市吸引力指数在全国排名第11。
其中，在陕西省西安市，毕业后居留本地的男生比例为45%，居留本地的女生比例为44%，毕业后女生留在本地的比例小于男生。京东大数据显示，陕西省西安市的城市吸引力指数在全国排名第11，西北地区整体对毕业生的吸引力不强。
女生爱买的项链、包包和口红，常用的乳液面霜，成为了毕业之后下降最大的品类。
从走出校园到踏入社会，毕业生们的消费习惯也发生了变化，京东大数据显示，毕业生的毕业生活以拉杆箱开始，销售额上升114%，再以冰箱、洗衣机、油烟机、平板电视和净水器等大件家电构成，家电的销售额也上升了24%到58%不等。从毕业后下降的消费品类看，女生爱买的项链、包包和口红，常用的乳液面霜，成为了毕业之后下降最大的品类。单反相机这一在时间消费上略带奢侈的产品，也随着毕业的到来不再受人青睐。而跑步鞋、休闲鞋之类的休闲健康类产品下降紧随其后。
毕业后拉杆箱销售额上升114%。
其中，西北地区毕业生毕业后的消费重点都以家用电器、礼品箱包类产品为主。陕西省的毕业生消费上升最快的品类是单反相机、拉杆箱和冰箱，下降品类最快的则是衣柜、显卡和台式机，从学校走上社会后，陕西的学生更想出去走走看看。
编辑： 熊惠玲
娱乐近日，有网友晒出一组关晓彤回校参加活动的照片，穿着北京电影学院T恤的她扎着丸子头，一路面带微笑，与路人签名、合影，十分亲切。关晓彤给路人签名09-05
娱乐近日，张钧甯第二次受某品牌官方邀请前往纽约观看2019春夏大秀，以一身帅气中性风时尚穿搭开启时装周之旅。09-05
娱乐在舞台上他不吝为每一个“好声音”转身;在荧幕之外，谢霆锋还大方带着自己的战队成员现身大排档吃夜宵。09-05
娱乐 据悉，由张天爱、陈柏霖等人主演的青春励志爱情剧《鳄鱼与牙签鸟》正在法国波尔多紧锣密鼓的拍摄中，期待她在剧中为大家带来精彩的表现。09-05
娱乐世界儿童和青少年戏剧艺术大会中以“从儿童文学到儿童戏剧——儿童戏剧的改编艺术”为主题的研讨活动在中国儿童艺术剧院四楼排练厅举行。09-05
娱乐既有《邪不压正》《狄仁杰之四大天王》等大导演新作，又有《西虹市首富》的异军突起，还有《一出好戏》的高分处女作。09-04
娱乐如今，云阳已经在8月10日正式通过国家脱贫验收，陈坤希望，接下来大家都能够继续一起努力，在2020年前实现小康目标。09-04
娱乐数千条转发评论里，网友们都有相似的想法——“不开倍速都不适应”“那是因为没有三倍四倍的播放”。09-04
娱乐近日，黄子韬现身某活动，一身黑色西装出席的他精神饱满、状态十足，元气满满地开始新一轮工作周期。09-04
娱乐由中央广播电视总台与教育部合作的大型公益节目《开学第一课》，从2008年开播至今已陪伴中小学生走过11年。09-03
娱乐继与知名歌手Alan Walker合作remix版《SHEEP》之后，张艺兴再次以乐会友，迎来这次国际音乐合作。09-03
娱乐备受关注的新生易烊千玺早前已晒出中戏的录取通知书，但当日他并未现身中戏校园报到。09-03