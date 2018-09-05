安全用电第一课： 临潼供电公司“安全用电进校园”

在互动环节，电力工人邀请孩子一同尝试了电表插卡使用，漏电保护器跳闸恢复等操作。

西部网讯 插卡电表怎么使用、漏电保护器跳闸如何恢复、电线开口裂纹还能不能用……9月5日，国家电网临潼供电公司开展“安全用电进校园”活动，给临潼山区仁宗小学的孩子们上了一堂生动的安全教育课。

“不要在高压线周围放风筝，不要攀登变压器构架，不要用湿抹布擦拭电风扇，发现有人触电时不要用手直接区救人……”临潼供电公司团委红石榴电力志愿者结合生活实际，以安全用电展板、实验互动等方式和通俗易懂的语言，向山区小学生讲解了室内安全用电、自我防护、安全标识辨认以及触电自助急救等安全用电常识。

在互动环节，电力工人邀请孩子一同尝试了电表插卡使用，漏电保护器跳闸恢复等操作，并介绍了插板及插头的正确使用方法，电线开口、裂纹存在的漏电安全风险等。有同学表示，会和家人分享今天学到的安全用电知识。

临潼供电公司纪委书记、工会主席刘铁亮告诉记者，临潼区仁宗小学是一所山区小学，留守儿童占一半以上，“煤改气后，农村的家用电器变多了，我们想要教育孩子一些安全用电常识。”

“安全用电进校园”活动提升了小学生安全用电意识和自我防护能力，让学生做家庭的“用电安全监督员”，把安全用电常识传递给家人，从而带动全社会共同参与安全节约用电，严防触电事故发生。

编辑： 沈晓芳