宝鸡破获特大非法获取计算机信息案 7人被抓涉案160余万

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近日，宝鸡市公安局金台公安分局破获特大非法获取计算机信息系统数据案，涉案金额160余万元。 7人利用IT公司网游虚拟货币购买系统与苹果钱包账务结算漏洞，大肆盗刷网游虚拟货币，并低价销售牟利。

记者了解到，今年8月7日，宝鸡市公安局金台公安分局接到国内某知名IT公司报案，称2018年4月8日至7月21日期间，该公司一款网络游戏虚拟货币被人恶意盗刷，直接损失160余万元。

接到报案后，分局立即成立专案组迅速开展查证，并很快将犯罪嫌疑人王某震、李某致、赵某玉三人锁定。经进一步侦查，确定其犯罪窝点位于宝鸡市金台区某小区内。明确身份后，办案民警主要是从获取和固定犯罪嫌疑人的犯罪证据、明确有无同案犯、有无上线等几项重点工作入手开展工作。

民警通过追踪犯罪嫌疑人银行账户、发布网游虚拟货币交易信息的网盘地址，积极进行综合研判，对整个的交易过程进行侦查，理清脉络，并及时进行了远程勘验和证据固定，为后期审讯办案打下了坚实的基础。

随着侦查工作深入，民警发现位于江苏淮安的犯罪嫌疑人周某系网上销售某种网游虚拟货币的主要下线之一。在掌握了充分的证据后，专案组于8月23日20时许，分别在宝鸡市和江苏淮安两地同时展开收网行动，共抓获犯罪嫌疑人王某震等7人。现场查扣作案工具台式电脑4台、笔记本电脑4台、平板电脑1部、手机119部。

7名犯罪嫌疑人到案后，对自己的违法犯罪行为供认不讳。经查，该团伙通过在越狱的苹果手机上安装非法网络平台软件，利用某IT公司网游虚拟货币购买系统与苹果钱包账务结算漏洞，大肆盗刷网游虚拟货币，并低价销售牟利的犯罪事实。目前，已核实的涉案资金160余万元，案件正在进一步审查中。

编辑： 张娟