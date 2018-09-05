第五届丝艺节周五开幕！陕西头条给你最skr的展演攻略

△抢先观看第五届丝绸之路国际艺术节宣传片
第五届丝绸之路国际艺术节将于9月7日（本周五）正式开幕啦！西部网、陕西头条为各位文青献上新鲜热乎的攻略，助你360度无死角欣赏演出和展览，skr skr skr~
【关于本届丝艺节你要知道的事】
本届丝绸之路国际艺术节将于9月7日—21日在西安举办，共有118个国家和地区参与各项活动，其中将有20个国家和地区以及国内11个省（自治区、直辖市）参与舞台艺术表演，总演出场次将达到83场。
在文艺演出、美术展览、惠民巡演等板块的基础上，举办“2018国际青年汉学家研修班（西安班）”、“2018国际现代艺术周”、“2018国际儿童戏剧周”、“2018西安数字互动娱乐文化周”及“2018丝路长安大学生艺术节”等五项专题活动。（显然各个年龄层的文青都能找到属于你的场子啦）
此外，本届艺术节还将在西安举办“江苏文化周”。共有来自江苏省的舞剧《英雄玛纳斯》、杂技剧场《小桥 流水 人家》、音乐会《华乐苏韵》等3部优秀舞台艺术作品将集中亮相艺术节，为陕西的观众展示历史悠久、底蕴深厚、南北荟萃的江苏文化，彰显苏陕协作文化特色。
【我该如何找到我感兴趣的活动】
如果你是新潮的艺术青年，着迷于现代艺术的魅力 →→→→→ 2018国际现代艺术周
如果你是宝妈宝爸，想带宝宝感受艺术的魅力 →→→→→ 2018国际儿童戏剧周
如果你是痴迷动漫二次元少男少女 →→→→→ 2018西安数字互动娱乐文化周
以国漫专区、华服专区、文创专区、动漫游戏衍生品区、互动娱乐区、酷玩黑科技装备区等专题展区
和“丝路杯”COSPLAY精英赛、宅舞PK赛、古都二次元好声音、电竞比赛等丰富多彩的活动组成。
9月14日—16日 西安曲江国际会展中心B4馆
如果你是最会玩的校园达人 →→→→→ 2018“丝路长安”大学生艺术节
“丝路长安”校园歌手巡演、“丝路长安”大学生舞蹈作品展演 、 “丝路长安”大学生绘画摄影作品展览
9月11-27日 长安大学城
当然少不了的还有我们国内优秀剧目
舞剧《江湖》
话剧《柳青》
舞剧《英雄玛纳斯》
做完选择题就就快点上车吧！更多演出信息可登陆“丝绸之路国际艺术节官网”http://www.sczlgjysj.com/
*具体演出信息以当日为准
【购票指南】
所有演出均可在秦文票务查询、购买。
丝绸之路国际艺术节参演的所有演出剧目都可以使用陕西文化惠民卡购票。
【所有剧目基本都集中在以下几家剧院，为你送上交通攻略】
△丝绸之路现代艺术中心(永阳公园音乐广场)：高新区唐延南路1号永阳公园内
可乘坐6路、261路、261路区间、271路、280路、324路、411路、526路、526路区间、709路、902路、高新1号线、高新4号线、高新9号线、高新草堂专线至省游泳中心站前往。
△西安人民剧院：新城区北大街59号
可乘坐15路、16路、32路、102路、117路、182路、236路、286路、601路、603路、702路、游7路至西华门站，4路、12路、12路区间、16路、26路、36路、37路、229路、235路、600路、618路、游7路、游8/610路至钟楼(北)站，地铁二号线至钟楼站前往。
△西安易俗大剧院：新城区案板街26号(近西一路)
可乘坐7路、8路、29路、37路、43路、45路、46路、47路、201路、203路、218路、235路、300路、604路、606路、611路、622路至钟楼(东)站，4路、12路、12路区间、16路、26路、36路、37路、229路、235路、600路、618路、游7路、游8/610路至钟楼(北)站，地铁二号线至钟楼站前往。
△陕西省戏曲研究院：碑林区文艺北路133号
可乘坐14路、23路、208路、222路、309路至刁家村站前往。
△西安音乐厅：雁塔区雁塔南路1号
可乘坐212路、224路、224路延点区间、242路、500路、500路区间、526路、游9/320路至慈恩东路·雁南一路口站前往。
△陕西广电大剧院：雁塔区长安南路336号
可乘坐12路、19路、215路、217路、239路、285路、323路、408路、503路、504路、527路、600路、603路、616路、616路区间、631路至八里村站，地铁二号线至纬一街站前往。
△索菲特人民剧院：新城区东新街319号(近新城广场)
可乘坐15路、16路、32路、46路、102路、182路、251路、286路、309路、601路、603路、702路、游7路至新城广场站前往。
△阿房宫大戏院：碑林区竹笆市55号
可乘坐7路、15路、32路、205路、215路、221路、222路、251路、252路、286路、612路、618路、游8/610路至钟楼（西）站，184路、193路至粉巷站前往。
△中元贝小剧场：碑林区文艺北路197号
可乘坐14路、23路、40路、208路、216路、221路、222路、258路、309路、402路、512路、800路、910路至文昌门站前往。
△咸阳丽彩中元贝剧场：咸阳市秦都区玉泉东路10号丽彩万达广场4层西北角
可乘坐地铁一号线至后卫寨再换成咸阳公交21路至丽彩广场站前往。
△西安外事学院：雁塔区鱼斗路18号
可乘坐14路、14路区间、201路、202路、225路、225路区间、225路延点区间、278路、725路、725路区间、800路、902路、高新2号线、高新3号线、高新8号线至西辛庄站，400路至西安机电研究所(西辛庄)站前往。
△都市之门：雁塔区锦业路1号
可乘坐261路、261路区间、271路、高新6号线、高新9号线至唐延南路·锦业路口(锦业路)站，6路、261路、261路区间、271路、280路、324路、411路、526路、526路区间、709路、902路、高新1号线、高新4号线、高新9号线、高新草堂专线至省游泳中心站前往。
编辑： 刘璞华
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