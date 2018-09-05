利用虚假招标信息行骗 男子骗走钛材公司8万被刑拘

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 马洁）近期，宝鸡高新警方通过深挖线索、多方取证，破获一起利用虚假招标信息实施诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人1名。
记者了解到，7月27日，宝鸡高新区一家钛业有限公司负责人代某来到宝鸡高新公安分局八鱼派出所报警称：有人以卖钛材为由诈骗其公司8万元。
民警进一步询问得知：代某曾经和一位名叫佘某的男子有钛材生意往来。今年7月20日，佘某通过电话联系到代某，称其从西部钛业公司招标得到一批钛材，质量好价格低，可卖给代某。代某基于对佘某的信任，便同意从佘某处购买。于是，佘某以需要支付定金为由，先后3次要求代某转账汇款共计8万元。期间，代某多次向佘某催促提货，佘某均以各种理由拒绝，直到佘某拒接电话时，代某才发觉上当受骗。
了解这一情况后，派出所迅速组织警力展开侦查工作。民警一方面围绕嫌疑人佘某的社会关系、活动轨迹以及账户流水进行了全面彻底的摸排核查，另一方面对掌握线索进一步梳理研判，并前往西部钛业公司对招投标情况进行调查核实，获取更多直接证据。最终发现，佘某所谓的从西部钛业公司招标得到钛材的信息纯属虚构。9月1日，在有关部门的配合下，民警在高新区某小区将犯罪嫌疑人佘某抓获，佘某对其诈骗行为供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人佘某已被高新警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
编辑： 张娟
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