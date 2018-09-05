开学季西安交警护航学生出行安全 严管+宣传治理黑车

灞桥交警为三阳院小学的小朋友们讲解交通安全知识。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 昝靖武 彭建国）中小学生开学已有几天，城郊交通硬件设施薄弱地区孩子们的出行安全，更是受到社会关注。近几日，西安交警部分大队针对学生交通安全，一边加强安全教育，一边对交通违法严厉处罚，为学生们创造平安的交通环境。

交警为学生家长量身定做山区交通指南

洪庆山三阳院小学是西安市灞桥区唯一的山区小学，全校目前共有20余位老师及6个年级的40余名学生，所有在校学生都来自于周边8个自然村落，周边道路以坡道和弯道居多，山区道路临水临崖、坡陡弯急。

为了进一步推动农村道路交通安全知识普及，扩大校园交通安全宣传教育范围。9月5日，西安交警灞桥大队民警走进洪庆山三阳院小学开展道路交通安全进校园活动。

“过马路应该注意什么？发生交通事故应该怎么处理？”针对学生交通安全知识欠缺的特点，灞桥大队的民警们为同学们量身送上以“咱村的道路交通安全”为主题的交通安全知识小课堂。民警以贴近同学们生活的事例，四格漫画小故事结合视频，用活泼生动的语言，互动体验、问答朗读、奖品激励的教学模式让全体同学参与其中。

师生们在欢声笑语中学到了很多平常不太留意，却潜藏着巨大安全隐患的交通知识。民警还邀请同学们争做爸爸妈妈身边的小交警，时刻提醒家长不逆行、不酒驾、不疲劳驾驶、开车不玩手机。

长安交警查获的“黑校车”。

加大查处力度 从源头消灭校园交通隐患

而在长安区，部分城郊结合部的道路交通安全也引起交警部门的重视。9月4日下午，交警长安大队就查获了一辆超员19人的面包车，将隐患消灭在萌芽状态，保障了车内学生们的安全。

9月4日下午，交警长安大队引镇中队接群众举报，辖区砲里街办一幼儿园有黑校车超员运载学生，民警立即上街巡查。下午16时30分许，在西凹村一辆陕A号牌的金杯面包车引起巡逻民警注意，经查，该车核载6人，实载25人，除驾驶人夫妻二人外，其余皆为一幼幼儿园的学生，超过额定乘员19人，超员率达316.7%，安全隐患极大。

经民警进一步调查得知，驾驶人赵某看到村里不少学生家长没有接送孩子上下学条件，为牟取利益，便通过每月收取80～100元的费用，非法从事校车业务。为了使经济利益最大化，赵某不顾学生生命安全，严重超载。

因驾驶机动车非法从事校车业务且严重超过额定乘员载客，赵某被交警长安大队以涉嫌危险驾驶罪立案侦查，目前已被刑事拘留。除面临刑事处罚外，赵某还因使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务、驾驶校车超员，将被处以罚款17000元、记12分的行政处罚。

编辑： 刘望