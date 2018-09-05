全国脱贫攻坚奖获奖建议人选（组织）公示 陕西2个人2组织入选

2018年全国脱贫攻坚奖获奖建议人选（组织）公示公告。

西部网讯 昨天（9月4日），记者从国务院扶贫开发领导小组办公室网站了解到，全国脱贫攻坚奖评选办公室对外公布了2018年全国脱贫攻坚奖获奖建议人选（组织）名单，陕西省2名个人，2个集体入围。

据了解，经全国脱贫攻坚奖评选委员会初次评审和复评，此次共有100名人选和40个组织作为2018年全国脱贫攻坚奖获奖建议人选（组织）。公众如对建议人选（组织）有异议，可在9月8日17:00前以书面或电子邮件形式向全国脱贫攻坚奖评选表彰活动办公室反映，或者拨打全国扶贫监督举报电话12317进行反映。

陕西2名个人，2个集体入选2018年全国脱贫攻坚奖建议人选（组织）名单

奋进奖

王喜玲（女） 陕西省宝鸡市扶风县喜林苗木果蔬专业合作社发起人

创新奖

张延刚 陕西省延安市宜川县云岩镇辛户村支部书记

组织创新奖

陕西省汉中市镇巴县

陕西省延安市扶贫开发局

编辑： 张娟