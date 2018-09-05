全国人影60周年科技交流大会西安开幕 陕西多项成果获奖

全国人工影响天气60周年科技交流大会现场。

西部网讯（记者 朱童戈）9月5日，全国人工影响天气（以下简称人影）60周年科技交流大会在西安开幕。记者从会上获悉，在过去60年中，我国实现了省市县人影业务全覆盖，50多架作业飞机、6500门高炮、8200部火箭作业系统、5万专兼职作业队伍形成了空地一体化协同作业体系。

本次大会由中国气象学会主办，中国气象局人影中心、中国气象局云雾物理环境重点开放实验室、陕西省气象局、中国气象学会人影委员会、陕西省气象学会承办。来自全国及各省（自治区、直辖市）人影相关业务和科研单位，以及有关地方政府机构、高校、科研院所、生产企业和公司的200余位专家、学者参加了本次会议。

记者从会上了解到，本次大会报告分为特邀报告和分会场报告（数值模式与应用、关键技术与科学试验、装备与安全管理、业务服务与重大活动保障），同期进行全国人影60周年发展成就展。

多普勒雷达对流风暴体识别追踪系统及所获成就。

陕西人影工作贡献突出 “多普勒雷达对流风暴体识别追踪系统”获认可

近年来，陕西人工影响天气工作先后承担完成省部级科研项目6项，国家和省级重点工程项目9项，省农业新技术推广应用项目7项，行业重点科研和基金项目16项，申请国家实用性专利3项，获国家计算机软件著作权登记3项，获得省科学技术二等奖1项、三等奖2项，有2项科研成果在全国人工影响天气系统推广应用，人工影响天气事业发展从速度规模型向质量效益型转变。

其中，多普勒雷达对流风暴体识别追踪系统荣获2012年陕西省科学技术二等奖、2015年陕西省职工优秀科技创新成果技术改进类金奖。该技术采用多项式综合因子提高对流云识别准确率，自动对当前和未来受影响的高炮火箭点、乡镇等做出作业预警并给出适宜作业点的作业参数，包括方位角、仰角以及用弹量等，在多因子组合自动识别冰雹云单体技术、对流云生命史特征演变应用技术、用弹量计算、“点对点”作业指挥技术等方面具有创新性。

耗时60年 我国建成五级人影作业组织体系

人影是一项横跨多学科、科技含量高、专业技术性强的工作，60年间，气象部门加快推进具有不同特色的科学试验示范基地和重点实验室建设，开展空地结合的连续探测及作业试验，围绕云水资源监测评估、气溶胶-云-降水影响机理、作业关键技术、作业效益评估等重大课题开展持续攻关，加强基础研究和新技术开发应用……

“回顾过去60年，人影工作者们用自己的辛勤劳动谱写了我国人影事业的壮丽篇章。”中国气象局人影中心主任李集明告诉记者，“1958-1980这22年时间里，随着人影外场作业规模不断扩大，我国人影工作顺势起步，实现了从无到有。1981-1987这6年时间里，通过艰难探索，科学调整压减人影无序作业规模，我国人影工作实现‘软着陆’。1988-2011这23年时间里，人影工作更加注重提高作业科学水平和效益，实现快速发展。2012年党的十八大以来，人影业务现代化建设迈上新台阶，作业服务取得新成效，推动我国人影工作科学发展、走进新时代。”

目前，我国已经建成了国家、省、市、县以及作业点五级有效衔接的人影作业组织体系，29个省（自治区、直辖市）、273个市（地）、1549个县人民政府成立了人影领导机构，30个省（自治区、直辖市）、309个市（地）、1895个县人民政府设立了人影工作机构，负责指导、协调和安全监管工作。

同时，建成了“四级业务纵向到底、五段流程横向到边”的现代业务体系，卫星、雷达、自动站和人工增雨专用机载气象探测系统构成了天基-空基-地基有机结合的观测网络。

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