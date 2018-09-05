延安南泥湾机场今日试飞成功 预计10月正式通航

西部网讯（记者 刘望 通讯员 高彦龙 贾博川）今天（9月5日）上午，随着东方航空A320型客机降落在延安南泥湾机场上，延安南泥湾机场试飞成功。这意味着南泥湾机场已经基本具备民航飞机通航条件，预计今年10月实现正式通航。
本次试飞对延安南泥湾机场陆空通信、导航设施、跑道道面、滑行路线、飞行区标志标识、机场净空、飞行程序、机场运行标准等进行全面检验，各项参数和指标正常，机场相关设施、设备均符合行业规范要求。
延安南泥湾机场是陕西省、延安市政府确定的重点建设项目，飞行区等级为4C，跑道长度3000米、宽45米，两边道肩各7.5米，有1B6C7个机位，4部登机桥，航站楼1.3万平方米，按照2020年旅客吞吐量100万人次、货邮吞吐量800吨、飞机起降9016架次目标设计。
下一步，延安机场将加快进度，按照民航局相关规定完成行业验收、机场使用手册审定、发布航行资料等重要工作，确保南泥湾机场于今年10月实现正式通航。未来三年，延安南泥湾机场将着力打造“陕甘宁区域中心机场”和“著名红色旅游机场”，助力延安革命老区经济社会发展。
编辑： 刘望
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