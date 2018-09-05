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曲江新区多条人行道"换装" 彩色路面漂亮平整不积水

2018-09-05 14:48:59 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：高政超   点击图片进入下一页

西部网讯（记者 魏永贤）西安曲江新区，多条马路的人行道改造后变漂亮了，行走起来变得更加舒适，如彩虹般的人行路面让人喜爱。

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