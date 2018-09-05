新闻频道 > 本网原创

【9月3日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-09-05 13:58:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

【9月3日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

9月3日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题63个，其中国家督办38个（见附件），如下：　　其中西安市共检查企业45家，发现问题20家。

西部网讯 9月3日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题63个，其中国家督办38个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业45家，发现问题20家。宝鸡市共检查企业35家，发现问题9家。咸阳市共检查企业23家，发现问题8家。渭南共检查企业41家，发现问题16家。铜川市共检查企业3家，发现问题2家。西咸新区共检查企业12家，发现问题6家。杨凌示范区共检查企业6家，发现问题2家。韩城市共检查企业1家，未发现问题。

检查发现的63个环境问题，其中"散乱污"企业综合整治8家，占比12.70%；工业企业污染防治42家，占比66.67%；露天矿山综合整治1家，占比1.59%；扬尘综合治理8家，占比12.70%；露天焚烧管控3处，占比4.76%；其它非工业污染类型1家，占比1.59%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。


 

编辑： 高政超

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

保护秦岭 让大自然的馈赠长久延续

陕西多部门约谈滴滴等网约车公司 责令进行整改

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

专访自媒体新秀王江 | 信念比公益更打动人

全景

专题