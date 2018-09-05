西安上半年新登记市场主体超30万 领跑全国副省级城市

2018上半年西安新登记市场主体突破30万，领跑全国副省级城市。

西部网讯（记者 张琪）今年以来，随着“追赶超越”奋进年、“营商环境”提升年、“招商项目”落地年各项工作的细致落实，西安市上半年整体经济呈现出了“稳中有进、结构优化、质效提升”的运行态势。9月4日晚，西安市“2018年新登记市场主体”更是突破了30万户大关，为大西安的发展，绘上了浓墨重彩的一笔。

活动当晚，省委常委、市委书记王永康为2018年西安市新登记第30万户市场主体——西安银泰置业有限公司颁发营业执照和纪念牌;省工商副局长田中智，市委常委、经开区、航空基地党工委书记王琳，市委常委、市委秘书长杨晓东分别为2018年西安市新登记的第30万零1户市场主体——西安荞麦园家装艺术品超市有限公司、第30万零2户市场主体——西安燎原通用航空有限公司、第30万零3户市场主体——陕西尺壹书实业有限公司颁发了营业执照和纪念牌。

“栽好梧桐树，引来金凤凰”。记者了解到，2018上半年西安新登记市场主体增速领跑全国副省级城市，新登记市场主体数量占全省新增市场主体的59.28 %，使全省新增市场主体总量首次进入全国前十，同比上升4个位次。

据统计，从2018年1月1日到9月3日，全市新登记市场主体300052户。其中，内资企业3527户，外资企业423户，私营企业83028户，个体工商户212270户，农民专业合作社804户，平均每个工作日新登记市场主体1627户。自3月31日起，全市“工商登记365天不打烊，办照服务不间断”，49个周末、法定假日新登记市场主体27627户，平均每个节假日办理564户。截止目前，全市累计在册各类市场主体达到1257018户。其中，内资企业32113户，占比2.55%；私营企业408669户，占比32.51%；外资企业4061户，占比0.32%；个体工商户803268户，占比63.90%；农民专业合作社8907户，占比0.71%。

未来，西安市各单位将按照打造“三化五最”的最佳营商环境城市的目标要求，围绕各类市场主体建立起全链条、全过程、全生命周期的服务体系，让大西安的每一个市场主体，都能够健康茁壮成长，全力推动市场主体高质量发展，努力营造竞争公平、秩序规范的经济发展环境，持续打造最佳市场准入环境、最佳市场竞争环境、最佳市场消费环境，努力为大西安追赶超越发展、加快建设国家中心城市做出积极贡献。

编辑： 高政超