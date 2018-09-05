陕西省首台百万千瓦发电机组首次并网一次成功。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 赵功报 马腾）昨天（9月4日）晚上11点13分，在榆林市府谷县，我省电力发展史上迎来重大节点，首台百万千瓦发电机组——陕西投资集团清水川电厂3号机组并网成功。

陕西投资集团清水川能源公司调试总指挥李玉站：“清水川电厂3号机组并网前各项试验合格，具备并网条件，已申请调度同意，请指示。”

陕西投资集团副总经理赵军：“我命令，陕西府谷清水川电厂煤电一体化项目3号机组并网。”

并网后，机组运行正常，各项指标均达到理想状态，随后将进行168小时不间断运行后，正式投入运行，每年可以向我省关中地区输送电力上百亿度。

陕投集团清水川电厂煤电一体化项目，规划总装机容量460万千瓦，总投资200亿元，分三期建设，建成后年产值将超过60亿元。一期于2008年投产发电，已连续稳定运行10年。二期两台100万千瓦项目，年发电量将达到100亿度，项目应用了多项国际领先技术，同步安装脱硫、脱硝装置，实现大气污染物超低排放，废水零排放，每年将500多万吨煤炭实现清洁转化。三期项目预计将于2021年建成。这里也将成为陕北地区向我省关中、华中地区，“北电南送”特高压输电线路的起点和重要电源基地。