绥德公安通报长庆油田和延长石油冲突事件：5人被拘留

西部网榆林讯（记者 李明） 据绥德县公安局消息，9月1日，长庆油田公司与延长石油公司在绥德县枣林坪镇中山村因矿权纠纷聚众对峙后引发冲突。

接警后，民警第一时间赶赴现场处置，随即展开案件侦办工作。目前，依法刑事拘留1人，对以受伤为由送医治疗的4名积极参与人依法予以行政拘留。案件仍在进一步侦查之中。

此前，有媒体报道称，长庆油田护矿队与延长石油雇佣人员分别于8月31日、9月1日，在榆林市绥德县枣林坪镇中山村一井场发生冲突，有人手持汽油燃烧瓶、铁锹、棍棒等。

编辑： 高政超