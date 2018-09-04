安康市秦岭专项整治拆违4.5万余平方米，27处别墅和违建同步拆除。
安康市秦岭专项整治拆违4.5万余平方米，27处别墅和违建同步拆除。
安康市秦岭专项整治拆违4.5万余平方米 ，7处别墅和违建同步拆除。
西部网安康讯 （记者 毛明博） 9月3日，伴随着破墙机、挖掘机的轰鸣声，宁陕县广货街镇5栋违规建筑被整体拆除。安康市秦岭生态环境保护专项整治违建别墅和违法建筑集中拆除行动正式打响。
9月3日上午10时许，记者在广货街社区原瓦窑场看到，两台破墙机和挖掘机，一辆消防车，除尘洒水车已全部就绪。“是否已断电？查看是否还有逗留人员……”伴随着对讲机里喊出“检查完毕，行动开始”！随即，现场机器轰鸣。十几分钟后，一栋违建别墅的三面墙壁已被推倒。
据现场负责拆迁工作的队长耿胜利告诉记者，“这个地方原来是个砖窑厂，四五年前修起了五栋别墅，总建筑面积2000.7平方米，这次排查中被确认为违规别墅将拆除，预计一周内就可拆除完毕。”
按照中、省总体工作部署，安康市对全市秦岭范围内开展拉网式、全覆盖摸底排查的基础上，把工作延伸到巴山区域、汉水流域等非秦岭县区和镇办。目前，全市累计排查点位7028个，发现问题468个，立行立改280个，188个问题正在落实整改当中。其中秦岭范围内，排查点位4663个，发现问题331个，立行立改172个，159个问题正在落实整改当中。
编辑： 辛超
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