西安市疾控中心提醒：秋季病已进入高发期 请做好防控

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励） 随着秋冬季来临，刚刚迎来新学期的学校和托幼机构将进入防控传染病的关键时期。西安市疾病预防控制中心提醒，个人做好自我防控，建议学校、托幼机构做好秋冬季传染病防控工作。

近期，秋冬常见病进入高发阶段，在学校、幼托机构常见发生的主要有手足口病、细菌性痢疾等肠道传染病；流行性腮腺炎、流行性感冒、水痘、麻疹以及肺结核等呼吸道传染病。另外，肾综合征出血热，艾滋病和性传播疾病也是不可忽视的传染病。

西安市疾控中心副主任陈志军介绍，查验预防接种证、新生入学体检等是发现免疫空白人群、有效预防传染病的重要措施。

陈志军：“入托和小学入学的预防接种证的查验，这个目的就是为了保证小孩在入托、入学的时候，所有规定的一类疫苗都已经接种完毕，我们一定要把好的关口。第二个方面就是肺结核，这个就是我们高中、大学的入学体检，一定要做好肺结核的初筛，因为肺结核是慢性传染病，潜伏期长，传染很多其他的学生，尽量早期发现肺结核患者的学生。”

陈志军说，在呼吸道传染病高发季节，学校、托幼机构等人群聚集性场所要做好学生晨检、通风消毒等工作，教育学生养成良好的卫生习惯。同时要密切关注学生健康状况，发现聚集性疫情苗头时，及时向当地疾控中心和教育部门报告。

陈志军：“我们在做好个人卫生的同时，主要是勤洗手，多喝水，做好教室还有宿舍的这个环境卫生，另外我们要预防出血热，尤其是大学生，不要到野外有老鼠生存的地方去游玩，不要在草地上坐卧露营，一旦冬天有高热的时候，到正规医院去就诊。”

如果大家想咨询防控传染病方面的相关问题，可拨打西安市疾控中心传染病控制科电话029——85533696。

编辑： 张娟