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暴雨蓝色预警！宝鸡汉中将现强降雨 易引发滑坡等灾害

时间：2018-09-04 19:58:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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暴雨蓝色预警！宝鸡汉中将现强降雨 易引发滑坡等灾害

今天（9月4日）18时00分，陕西省气象台发布暴雨蓝色预警：预计受西风槽影响，9月4日20时至5日20时宝鸡西部及南部、汉中部分地区将出现40-70毫米的降水，汉中南部局部可达60-90毫米。强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高。


 


 

西部网讯 今天（9月4日）18时00分，陕西省气象台发布暴雨蓝色预警：预计受西风槽影响，9月4日20时至5日20时宝鸡西部及南部、汉中部分地区将出现40-70毫米的降水，汉中南部局部可达60-90毫米。强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高。

陕西天气：

今天白天：陕北多云，关中、陕南多云间阴天，宝鸡西部、汉中西部有阵雨或雷阵雨。

今天晚上：陕北多云，关中、陕南阴天，延安南部小雨，关中西部、陕南西部小到中雨，关中西部、陕南西部局地大雨。

5日：陕北多云，关中、陕南阴天，延安南部小雨，关中、陕南小到中雨，关中南部、陕南西部、安康北部部分地方有大雨，汉中南部局地暴雨。

6日：陕北晴天间多云，关中多云，陕南阴天有小雨，安康南部大雨，局地暴雨。陕北、关中北部有5-6级偏北风。

7日：陕北晴天间多云，关中、陕南多云间晴。

8日：全省多云间晴天。

9日：全省多云转阴天，关中西部、陕南西部有小雨。

10日：全省阴天，陕北南部局地、关中有小雨，陕南小到中雨。

编辑： 张娟

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