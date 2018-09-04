蓝田县全面拆违高效复绿 拆除违建面积6万余平方米

9月4日上午，在西安市蓝田县九间房镇峪口村的一处拆除点，一台挖掘机正在紧张作业。

蓝田县蓝关街道徐家山村的拆除点，建筑垃圾清运和场地平整工作已经完成，1600株白皮松迎风挺拔。

西部网讯（记者 李卓然）今天（9月4日）上午，在西安市蓝田县九间房镇峪口村的一处拆除点，一台挖掘机正在紧张作业。随着挖掘机的轰鸣声，这个占地80间房3800平方米的山羊改良养殖场逐渐"土崩瓦解"。

“本次拆除的养殖场项目位于西安市秦岭北麓限制开发区范围内，建筑设计用途为养殖场房和宿舍，属违规建筑项目。”蓝田县九间房镇镇长张建昌表示，“截至目前，我们镇共排查发现违建13处，已拆除到位的总面积达1.4万平方米。我们坚持边拆除边清运的原则，今天拆完后，将集中利用一周时间组织力量各方同步跟进，及时做好土地恢复，还秦岭宁静和谐美丽。”

看着养殖场一点一点地被拆除，村民翟水岐对记者说道，“乱搭乱建让破坏了秦岭的好环境，把这些违建拆了挺好，还我们这里绿水青山，环境保护好也能让老百姓日子越过越好。”

据了解，为打赢秦岭保卫战，快速扎实有序推进秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作，蓝田县12名县级领导分包镇街，设立6个专班、12个核查组对秦岭北麓12个镇街133个村，开展“拉网式”“无死角”大排查。截止9月3日，蓝田县累计拆除违建103处，面积60527.9平方米。

在全面推进违建拆除和垃圾清理的同时，蓝田县还按照拆除一处、绿化一处的要求，加快违建拆除点的造林绿化工作。

记者在位于蓝田县蓝关街道徐家山村的拆除点看到，一排排整齐的白皮松迎风挺拔，工人们正在对拆除点进行最后的整体绿化施工。

据介绍，徐家山村拆除点原为科氏现代农业养殖场，8月19日，蓝田县已经组织力量对占地面积1600平方米的两栋建筑房屋和140平方米临时建筑进行了拆除，共计拆违1740平方米。目前，建筑垃圾清运和场地平整工作已经完成，蓝田县林业局按照复绿规划，对拆除面积和周围面积共10000平方米土地进行绿化施工，共栽植2米白皮松1600株。

“截止目前，我们已完成徐家山等13个点位的复绿工作，累计覆土3.3万立方米，复绿面积42669平方米。”蓝田县林业局造林科科长胡华刚介绍说，为保证复绿施工效果，蓝田县选用本地的优质绿化苗木白皮松进行统一复绿施工，全面实施3年养护，确保成活到位、管护到位，确保秦岭自然生态得到尽快修复。

编辑： 呼乐乐