西安12345上周近2000人反映出行难 建议优化公交线路

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 马绍恩 牛汶婧）从9月4日西安市民热线管理办公室公布的12345热线运行情况来看，上周（8月27日—9月2日），公交等车难、路上黑车多等交通营运问题成西安市民关注的热点。同时，噪音问题依然突出，西安12345热线共收到投诉2731个，环比上涨33%。

公交车难等 市民建议优化线路增设站点

上周，12345热线平台有1953人次反映交通营运方面问题，集中在公交等车难、出租车拒载、绕路、拼座、服务态度差、无手续黑车运营及失物招领等问题。尤其是公交318路、622路公交车发车频次少，出行很不便。市民建议公交线路应该得到优化，同时在重点线路增设公交站点。

噪音污染一直是12345热线平台投诉率较高的问题。上周，2731个投诉集中反映了夜间工地施工、渣土车快速行驶、商铺营业、广场舞等问题。莲湖区郝家巷工地、灞桥区凯森福景美地二期工地、长安区悦美国际三期工地夜间施工影响较大。

生活方面，物业管理不到位、停水停电、小区垃圾无人清理等问题仍然存在，投诉总数达到3453次。有市民反映，灞桥区尚东城小区业主入住8年，由于安装费用问题，至今未接通天然气；雁塔区东月路绿地国际生态城等多个小区，由于施工挖断线缆，导致突发停电；长安区盛世长安小区内计划修建垃圾分拣厂，距离居民区较近市民希望重新选址。

这些问题得到有效解决

市民反映碑林区朱雀大街与红缨路十字某工地拖欠工人工资。

碑林区政府：立即安排区人社局现场调查取证，安抚被拖欠工资工人情绪，并责令用人单位按照规定标准立即发放工人工资，当日23时，该工地负责人将拖欠工人的17万工资全部发放完毕。

市民反映聚福苑小区所属学区航天一中招生人数已招满，导致小孩小升初无学可上。

航天基地管委会：经与长安区政府沟通协调，已将市民子女派位至长安区第十一中学入学。市民对处理结果表示满意。

市民反映周至县马召镇涌泉村村民家中闯进一只野生动物，望有关部门迅速处理。

周至县政府：当晚召集公安、林业部门及镇政府等赶赴市民家中，擒获闯入村民家中的野生动物，并将其放归秦岭野生动物保护区。市民对周至县的快速处置表示感谢。

这些单位还需努力

市民反映临潼区芷阳路、科技大学与工程大学附近存在建盖违章活动板房问题。

临潼区政府回复未发现建盖违章活动板房。12345热线回访市民后得知，芷阳路北侧活动板房已拆除，但科技大学与工程大学围墙外搭建的活动板房仍未拆除。现已超期24个工作日，总办理期限超过53天。经市热线办多次重点督办，整改效果不明显。

市民反映其对中考成绩存在疑义，建议相关部门将今年西安市中考各科成绩对外公开并将答题试卷退还给学生。

市教育局：无市民联系方式，故无法与市民取得联系。随后市民多次致电催单，并表示可以公开联系电话。但市教育局仍多次以原回复提交平台。截至目前，此工单仍未答复市民诉求。

编辑： 张娟