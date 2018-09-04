陕西高速路“三秦通”小寨营业网点9月8日将停业

目前正常运营的三秦通网点。
西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省高速公路收费管理中心了解到，因陕西高速公路电子收费有限公司与长安银行西安分行合约到期，“三秦通”小寨营业网点（长安银行西安小寨东路支行内）将于9月8日停止营业，“三秦通”用户可选择在就近的邮储银行和华夏银行网点办理三秦通业务。
编辑： 刘望
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