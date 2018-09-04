西安夜市"百日整治"已足月 继续向占道经营"说"不

城管执法队员正在对占道经营的流动摊贩进行劝阻。

西部网讯（记者 刘望）夜市占道经营，市民走路脚不知道往哪里放、车进小区无奈巷子被堵……针对这些状况，从今年8月3日开始，西安在全市范围内对夜市占道经营展开了整治，目前已有一月时间。近日，西部网记者对此进行了走访调查。

夏季来临占道经营重现 城管每周一次集中执法

“晚上门口卖串串的把人行道都占严实了，想回个家，脚都不知道往哪里放。”“娃放假了晚上在一块耍，我生怕娃把别人的炉子撞了，我无法给儿媳妇交待。”“我家是老小区，巷子本身就不宽，卖小百货的把路都占完了，车都开不进校区”……入夏以来，不断有网友吐槽，不规范的夜市影响了他们的正常生活。

“部分逐利的商户为了获取更大利润，经常将自己的经营场所搬迁到路边占用人行道，另外，油烟、食物残渣随意倾倒在路边，不仅影响市民出行，夏天闻起来臭烘烘的。”雁塔区一名城管执法队员说。为了解决这些令市民头疼的问题，2017年，西安市城管局首次展开了夜市占道经营整治活动。

今年，西安市城管局再次展开了“百日整治”。8月起，平均每个星期，西安市都要组织一场随机集中执法，对辖区违规占道经营的夜市摊点予以清理，引导合法摊点商户按照规定的时间地点经营，并配备充足的废物收集容器等，严禁出现露天烧烤摊点油烟直排现象。

设立固定便民点和季节性摊点 让市民和商贩都方便

除了对违法违规的摊点进行取缔外，为了解决市民们在家门口便利购物的需求，2014年起施行的《陕西省城市公共空间管理条例》就指出：为方便居民生活，可确定特定路段、场地、时间设置临时便民摊点，要进行统一规划，确定禁止区域和控制区域。

从2010年开始，西安市城管部门就在全市范围内设置了数量不等的“蔬菜早市”便民摊点。今年，西安市全市范围内设置了46个便民摊点，涵盖了城六区、开发区以及远郊市县远离菜市场的区域，而且随着便民摊点的发展，西安市城管部门还先后制定了管理规定，让便民摊点的发展规范化，给市民提供了方便。

除固定的便民摊点以外，西安市城管部门还根据季节变化，设置灵活的瓜果临时销售点。今年西安全市范围内设置了66处夏季瓜果临时销售点，9月30日前，市民都可以在自家楼下买到新鲜瓜果。春节和元宵节期间，西安全市范围内设置78处元宵临时销售点和77处临时春联灯笼市场，满足市民需求。

“宣传”变“承诺” 建立常态化执法队伍维护城市环境

根据西安市城管局的统计，自8月3日专项整治工作开展一个月以来，西安市城管局组织了4次全市集中统一行动，共出动人员8631人次、车辆1454两次，整治路段818条次，取缔占道经营1638户次、规范出店经营3654户次。

但占道经营商贩常常会和执法队员打游击，如何建立长效管理机制成为摆在城管部门面前的一道难题。城管部门正在尝试改变以往效果单一的“宣传”模式，把“散发宣传资料”改为“签署承诺书”，和经营者建立维护环境的契约关系，让城市管理条例成为约束商家和执法者的硬性规定。

同时，建立网格化执法队伍，针对流动摊贩占道经营等违法行为，进行实时巡查督查，全天候管理，减少流动摊贩出现的几率，并引导摊贩进入便民市场进行经营，尽量达到 “行商归市、坐商归店”。

编辑： 刘望